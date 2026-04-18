تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دراسة فلكية تدق ناقوس الخطر: الكون قد يُفنى بأكمله في لحظة ما

Lebanon 24
18-04-2026 | 09:00
A-
A+
دراسة فلكية تدق ناقوس الخطر: الكون قد يُفنى بأكمله في لحظة ما
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "العربية" أن علماء مختصون في علم الفضاء والفلك انتهوا إلى اكتشاف جديد مفاده أن الكون يتوسع بوتيرة أسرع بكثير مما كان الاعتقاد سائداً في السابق، وهو ما فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة بما فيها ما يتعلق بانتهاء الكون والحياة، فيما لا يزال العلماء حائرين ولم يتوصلوا إلى سبب التوسع الكبير والمستمر في الكون.

وخلصت دراسة فلكية جديدة إلى أن الكون يتوسع "بسرعة فائقة"، وهو ما قد يؤدي إلى فناء الكون بأكمله في لحظة ما.

وبحسب ما نقل تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت" فقد أجرى فريق دولي من العلماء بعضاً من أدق القياسات حتى الآن لسرعة نمو الكون، لكن بدلاً من تقديم إجابة واضحة، زادت حيرتهم، وذلك بعد أن وجدوا أن الكون يتوسع "بسرعة فائقة" وبأسرع بكثير مما كانوا يعتقدون في السابق.

وفي دراستهم، جمع الفريق العديد من الطرق المختلفة لقياس توسع الكون في محاولة للحصول على قياس دقيق، واكتشفوا أنه يتوسع بمعدل 73.5 كيلومتر في الثانية لكل ميغابارسيك (وحدة قياس مسافة تساوي 3.26 مليون سنة ضوئية).
 
وقام العلماء مؤخراً بدمج العديد من تقنيات القياس في نموذج يسمى "شبكة المسافة المحلية"، وشمل ذلك رصد النجوم العملاقة الحمراء التي تتألق بسطوع معروف، والنجوم المتفجرة، وأنواع مختلفة من المجرات.

ووجد الباحثون، في الدراسة التي تميزت بدقة عالية جداً، أن معدل التمدد يبلغ حوالي 73.5 كيلومتر في الثانية لكل ميغابارسيك. وبقي هذا الرقم ثابتاً حتى بعد استبعاد التقنيات الفردية من التحليل، مما ينفي وجود أخطاء واضحة في أي من طرق القياس.

وكتب الباحثون: "هذا العمل يستبعد فعليًا تفسيرات تناقض هابل التي تعتمد على خطأ واحد تم إغفاله في قياسات المسافة المحلية". وأضافوا: "إذا كان هذا التناقض حقيقيًا، كما تشير إليه الأدلة المتزايدة، فقد يدل على فيزياء جديدة تتجاوز النموذج الكوني القياسي".

وأكد العلماء على أهمية هذا الاكتشاف، إذ يشير إلى أن النماذج القياسية لعلم الكونيات، القائمة على قياسات الكون المبكر، تغفل جانباً مهماً. وقد يكون السبب هو عدم قدرتها على تفسير تأثير ما يُسمى "الطاقة المظلمة"، أو الجسيمات الجديدة، أو تغيرات الجاذبية بشكل كامل.

وقال الباحثون: "قد لا يكون التباين في قياسات هابل ناتجًا عن خطأ في القياس، بل دليلًا على أن النموذج الحالي للكون يفتقر إلى عنصر أساسي". وأضافوا: "مع توقعات بأن توفر مراصد الجيل القادم قياسات أكثر دقة، يسعى علماء الفلك إلى تحديد ما إذا كان هذا التباين سيُحل في نهاية المطاف أم أنه سيستمر في الإشارة إلى فيزياء جديدة".

ويقول العلماء إنه من المعروف أن الكون بدأ بانفجار يُعرف بالانفجار العظيم، لكنهم يحذرون الآن من أنه قد ينتهي ب"انكماش عظيم". ووفقاً لهذه النظرية المثيرة للقلق، سيبدأ الكون في الانهيار على نفسه تدريجياً حتى تُضغط كل ذرة من المادة في جحيم كثيف شديد الحرارة.
عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

البريطانية

البريطاني

الحمرا

جاذبية

المجر

الفلك

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-04-18
Lebanon24
13:29 | 2026-04-18
Lebanon24
13:01 | 2026-04-18
Lebanon24
12:43 | 2026-04-18
Lebanon24
12:23 | 2026-04-18
Lebanon24
12:18 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24