مسؤول أميركي يدعو الحلفاء الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية دعم أوكرانيا

18-04-2026 | 09:30
مسؤول أميركي يدعو الحلفاء الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية دعم أوكرانيا
دعا نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية إلبريدج كولبي حلفاء الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولية دعم أوكرانيا، مؤكدا أن استمرار المساعدات لكييف لا يجب أن يعتمد على واشنطن.
 
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن كولبي قوله إن الدعم المستقبلي لأوكرانيا لا ينبغي أن يرتبط بمساهمات كبيرة من الولايات المتحدة، داعيا الحلفاء إلى تولي تمويل إنتاج الأسلحة وتوريدها إلى كييف.

وفي أوائل نيسان، كشفت وكالة نوفوستي أن مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2027 الذي أعده البيت الأبيض لا يتضمن أي بنود لدعم أوكرانيا، حيث لا يرد اسم أوكرانيا في الوثيقة المؤلفة من 92 صفحة، كما لم تنص الإدارة الأميركية على تقديم مساعدات لكييف سواء عبر تزويدها بالأسلحة والذخائر أو من خلال تحويلات مالية إضافية.

ويمثل هذا التوجه منعطفا بالغ الأهمية في مسار الدعم الغربي لأوكرانيا منذ اندلاع النزاع عام 2022، إذ يضع الحلفاء الأوروبيين أمام ضغوط متصاعدة لردم الفجوة التمويلية والعسكرية التي قد تنجم عن تراجع الدور الأميركي، في ظل مشهد ميداني وسياسي بالغ التعقيد.

في المقابل، تعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل جهود التسوية السلمية وتشرك دول حلف الناتو مباشرة في الصراع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار". (روسيا اليوم)

