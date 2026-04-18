ترامب: لدينا أخبار جيدة جدا بشأن إيران

أعلن الرئيس الأميركي ، أن بلاده ما زالت تتواصل مع ، ووصف المحادثات بينهما بأنها "جيدة جيدة". وأكد أن "بعض المعلومات سترد بحلول نهاية اليوم"، دون أن يحدد طبيعتها.



وقال : "نتحدث مع الإيرانيين وهناك محادثات جيدة جداً جارية".



وأضاف ترامب أن إيران أرادت إغلاق المضيق مرة أخرى، وعلق على ذلك بالقول إن "لا تستطيع ابتزاز ".



وجدد ترامب التأكيد على أنه الرئيس واجه إيران، قائلاً: "لم يتصد أي طرف لإيران منذ 47 عاما كما تصديت أنا لهم"، وتساءل: "لا أدري لماذا انتظرنا 47 عاما قبل أن نتحرك ضد إيران". (إرم نيوز)

