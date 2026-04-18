البابا يأسف لاعتبار مواقفه في إفريقيا بمثابة ردّ على ترامب

أعرب قبيل وصوله الى أنغولا، عن أسفه لاعتبار مواقفه خلال جولته الإفريقية بمثابة ردّ على انتقادات الرئيس الأميركي .



وقال البابا للصحافيين بين وأنغولا: "الخطاب الذي ألقيته في صلاة السلام قبل يومين في الكاميرون كُتب قبل أسبوعين، أي قبل وقت طويل من انتقادات ".



وأضاف: "مع ذلك، فُهم الأمر كأنني أحاول احياء نقاش مع الرئيس، وهو أمر لا يصب في مصلحتي على الإطلاق"، في إشارة إلى خطاب قال فيه إن "العالم تدمّره حفنة من المتسلطين".

