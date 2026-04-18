عن عملياته في الجنوب رغم اتفاق وقف النار.. بيان للجيش الاسرائيلي

كشف الجيش الاسرائيلي عن تنفيذه عمليات جديدة في ، على الرغم من اتفاق وقف النار، معتبرا أنه يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مشيرا إلى أنّ هذه العمليات لا يتم تقييدها من خلال تفاهمات وقف إطلاق النار.



في السياق، قال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي إن الجيش "قضى" على خلية كانت تعمل بالقرب من قواته في منطقة الأمامي وذلك لمنع تهديد مباشر على بلدات ".



وزعم، قائلا:" في وقت سابق اليوم رصدت قوات الواء 401 خلية خرقت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات بشكل شكّل تهديدًا فوريًا وذلك خلال نشاطها بمنطقة جنوب ونحديدًا جنوب من منطقة خط الدفاع الأمامي الذي يُستخدم لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال. في إطار إغلاق دائرة سريع ولإزالة التهديد شنّ سلاح الجو غارة قضى خلالها على عناصر الخلية".



أضاف:" كذلك، هاجم الجيش جنوب خط الدفاع الأمامي فتحة نفق تحت الأرض وعناصر من أثناء رصد دخولهم إليها وقد تم تسجيل إصابة مباشرة".



وقال:" يعمل الجيش وفق توجيهات المستوى السياسي حيث وبناءً عليه، يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مع الحفاظ على أمن مواطني والقوات المنتشرة في الميدان. إن عمليات الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات لا يتم تقييدها من خلال تفاهمات وقف إطلاق النار".



ختم:" الجيش لن يسمح بتعريض مواطني وجنوده للخطر وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسيواصل العمل على تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل وقواته".

