عن عملياته في الجنوب رغم اتفاق وقف النار.. بيان للجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
18-04-2026 | 11:27
عن عملياته في الجنوب رغم اتفاق وقف النار.. بيان للجيش الاسرائيلي
كشف الجيش الاسرائيلي عن تنفيذه عمليات جديدة في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف النار، معتبرا أنه يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مشيرا إلى أنّ هذه العمليات لا يتم تقييدها من خلال تفاهمات وقف إطلاق النار.

في السياق، قال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي إن الجيش "قضى" على خلية كانت تعمل بالقرب من قواته في منطقة خط الدفاع الأمامي وذلك لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال".

وزعم، قائلا:" في وقت سابق اليوم رصدت قوات الواء 401 خلية خرقت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات بشكل شكّل تهديدًا فوريًا وذلك خلال نشاطها بمنطقة جنوب لبنان ونحديدًا جنوب من منطقة خط الدفاع الأمامي الذي يُستخدم لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال. في إطار إغلاق دائرة سريع ولإزالة التهديد شنّ سلاح الجو غارة قضى خلالها على عناصر الخلية".

أضاف:" كذلك، هاجم الجيش جنوب خط الدفاع الأمامي فتحة نفق تحت الأرض وعناصر من حزب الله أثناء رصد دخولهم إليها وقد تم تسجيل إصابة مباشرة". 

وقال:" يعمل الجيش وفق توجيهات المستوى السياسي حيث وبناءً عليه، يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مع الحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل والقوات المنتشرة في الميدان. إن عمليات الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات لا يتم تقييدها من خلال تفاهمات وقف إطلاق النار". 

ختم:" الجيش لن يسمح بتعريض مواطني إسرائيل وجنوده للخطر وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسيواصل العمل على تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل وقواته".
بيان جديد للجيش عن مُطلقي النار بعد إتّفاق الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: العدوان متواصل على الجنوب رغم كل ما يُقال عن وقف لإطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر مطلعة: وقف النار في لبنان لن يحدث قريبا رغم تصريحات ترامب
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "حزب الله" بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-04-18
Lebanon24
13:29 | 2026-04-18
Lebanon24
13:01 | 2026-04-18
Lebanon24
12:43 | 2026-04-18
Lebanon24
12:23 | 2026-04-18
Lebanon24
12:18 | 2026-04-18
