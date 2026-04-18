بالفيديو.. قتلى في هجوم مسلح داخل سوبر ماركت في كييف

وفرضت طوقاً حول موقع الحادثة وحاولت التفاوض مع المسلح لتسليم نفسه، لكن المحاولات باءت بالفشل وانتهت العملية بمقتله أثناء محاولة اعتقاله.

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم السبت مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح إثر حادثة إطلاق نار في العاصمة كييف.



وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "من المعروف حالياً وجود خمسة قتلى ونقل نحو عشرة مصابين إلى المستشفى".



من جهته، أوضح عمدة المدينة فيتالي… — 24 (@Lebanon24) April 18, 2026