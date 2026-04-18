Najib Mikati
عربي-دولي

بالفيديو.. قتلى في هجوم مسلح داخل سوبر ماركت في كييف

Lebanon 24
18-04-2026 | 12:08
بالفيديو.. قتلى في هجوم مسلح داخل سوبر ماركت في كييف
بالفيديو.. قتلى في هجوم مسلح داخل سوبر ماركت في كييف photos 0
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح إثر حادثة إطلاق نار في العاصمة كييف.

وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "من المعروف حالياً وجود خمسة قتلى ونقل نحو عشرة مصابين إلى المستشفى".

من جهته، أوضح عمدة المدينة فيتالي كليتشكو أن العملية الأمنية لملاحقة مطلق النار داخل أحد متاجر السوبر ماركت في منطقة غولوسيفسكي لا تزال جارية. وأشار إلى وجود طفل وحارس أمن بين الجرحى الذين نُقلوا إلى مستشفيات العاصمة.

وبحسب موقع "أوكرانيسكا برافدا"، فإن منفذ الهجوم يدعى دميتري فاسيلتشينكوف وهو مواطن أوكراني من مواليد 1968، ولا تزال دوافعه مجهولة.

وفرضت قوات الأمن طوقاً حول موقع الحادثة وحاولت التفاوض مع المسلح لتسليم نفسه، لكن المحاولات باءت بالفشل وانتهت العملية بمقتله أثناء محاولة اعتقاله.

