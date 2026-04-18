أرقام مُرعبة.. هذه حصيلة شهداء وجرحى غزة خلال الحرب الاسرائيلية

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت عن ارتفاع عدد في إلى 72549 منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من تشرين الأول 2023.



ونقلت وكالة "وفا" عن المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات بلغت 172,274 جريحاً خلال الفترة نفسها. وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة سبعة و24 مصاباً.



وأكدت المصادر وجود أعداد كبيرة من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإنقاذ والإسعاف عن بلوغهم جراء الظروف الميدانية.



وبحسب الإحصاءات، سُجل استشهاد 773 شخصاً وإصابة 2171 آخرين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول، فيما تمكنت الفرق من انتشال 761 جثة خلال المدة ذاتها.



