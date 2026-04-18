تطوّر خطير.. هذا ما ستفعله أميركا بسفن مرتبطة بإيران

تخطط للصعود على ناقلات والسفن التجارية المرتبطة بإيران والاستيلاء عليها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت.



وأوضح التقرير أن هذه العمليات ستجري في المياه الدولية، وربما خارج منطقة .



وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين قد صرح الخميس بأن بلاده "ستلاحق بنشاط أي سفينة ترفع أو أي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لطهران"، بما في ذلك سفن "الأسطول الخفي" التي تنقل النفط الإيراني وتتحايل على واللوائح الدولية.



وأشار كين إلى أن الحملة الجديدة، التي ستدار جزئياً من القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، تندرج ضمن حملة أوسع يقودها الرئيس ضد تحت مسمى "الغضب الاقتصادي".



ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم آنا كيلي قولها إن "متفائل" بأن هذه الخطوات ستمهد لاتفاق سلام.



ويأتي التحرك الأميركي المرتقب وسط تشديد إيران قبضتها على مضيق هرمز، حيث هاجمت عدة سفن في وقت سابق من السبت. وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها أرغمت 23 سفينة على العودة إلى الموانئ منذ بدء الحصار على المضيق.



ويسعى توسيع العمليات البحرية خارج الشرق الأوسط إلى منح نفوذاً إضافياً عبر السيطرة على مزيد من السفن المحملة بالنفط أو الأسلحة المتجهة من وإلى إيران.



ووصف مارك نيفيت، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة إيموري، الإجراء بأنه "نهج متشدد" يستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة للضغط على .



في المقابل، زعمت إيران السبت أنها استعادت السيطرة العسكرية الكاملة على مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستبقي الوضع على ما هو عليه حتى تضمن أميركا حرية الملاحة الكاملة لسفنها. ونقلت "إيران إنترناشونال" عن القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية قولها إن المضيق "يخضع الآن لمراقبة وسيطرة صارمة".



كما أعلن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة عبر "تلغرام" أن البحرية الإيرانية على أهبة الاستعداد لإلحاق "هزائم مريرة جديدة" بخصومها.



