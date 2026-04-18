عربي-دولي

إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في"أرض الصومال"

Lebanon 24
18-04-2026 | 13:29
إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً فيأرض الصومال
أدان وزراء خارجية السعودية، ومصر، والصومال ، والسودان، وليبيا، وبنجلاديش، والجزائر، ودولة فلسطين، وتركيا، وإندونيسيا بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى "أرض الصومال"، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد الوزراء في بيان مشترك "رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشددين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي".

كما شددوا بأن مثل هذه "الإجراءات تُعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام".

وكانت إسرائيل أعلنت تعيين أول سفير لها في إقليم "أرض الصومال" التي تؤكد مقديشو بأنه جزء لا يتجزأ ولا ينفصل ولا يمكن التصرف فيه من الأراضي السيادية للجمهورية، إذ قالت الخارجية الإسرائيلية -في بيان- إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم -الذي يشغل منصب السفير الاقتصادي المتنقل لدى قارة أفريقيا- سفيراً غير مقيم في الإقليم.

وأعرب الصومال عن إدانته الشديدة للإعلان الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن تعيين ممثل دبلوماسي في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال ما يسمى (صوماليلاند).

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان صحفي نشرته ليل الأربعاء/الخميس، إن "هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، كما يتعارض تعارضًا صريحًا مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والذي يؤكد بوضوح أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة ضمن حدودها المعترف بها دوليًا".
