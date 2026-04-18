نيودلهي تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على استهداف سفينتين هنديتين في مضيق هرمز

18-04-2026 | 15:39
نيودلهي تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على استهداف سفينتين هنديتين في مضيق هرمز
استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الإيراني لديها يوم السبت لتسليمه احتجاجاً رسمياً إثر "حادثة إطلاق نار" تعرضت لها سفينتان ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز.

وأفادت الخارجية في بيان أنها أبلغت المبعوث الإيراني "قلق الهند الشديد" حيال ما جرى، وحثت طهران على "استئناف عملية تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند عبر المضيق في أقرب وقت". وأضاف البيان أن السفير تعهد بنقل الموقف إلى سلطات بلاده.
ويأتي التحرك الهندي بعد تراجع إيران السبت عن قرار إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي أمام الحركة التجارية طيلة ما تبقى من هدنة حرب الشرق الأوسط، احتجاجاً على استمرار الحصار الأميركي لموانئها.

وذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة الناقلات أن بحرية "الحرس الثوري" أرغمت السفينتين الهنديتين على العودة غرباً من المضيق، مشيراً إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة محملة بمليوني برميل من الخام العراقي.

وكانت الهند، وهي ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال عالمياً، قد نجحت خلال الأسابيع الماضية في تأمين عبور عدد من سفنها عبر الممر ذاته.
