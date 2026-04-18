نيودلهي تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على استهداف سفينتين هنديتين في مضيق هرمز

استدعت الهندية السفير لديها يوم السبت لتسليمه احتجاجاً رسمياً إثر "حادثة إطلاق نار" تعرضت لها سفينتان ترفعان الهندي في مضيق هرمز.



وأفادت الخارجية في بيان أنها أبلغت المبعوث الإيراني "قلق الشديد" حيال ما جرى، وحثت على "استئناف عملية تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند عبر المضيق في أقرب وقت". وأضاف البيان أن السفير تعهد بنقل الموقف إلى سلطات بلاده.

ويأتي التحرك الهندي بعد تراجع السبت عن قرار إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي أمام الحركة التجارية طيلة ما تبقى من هدنة حرب ، احتجاجاً على استمرار الحصار الأميركي لموانئها.



وذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة الناقلات أن بحرية " " أرغمت السفينتين الهنديتين على العودة غرباً من المضيق، مشيراً إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة محملة بمليوني برميل من الخام .



وكانت الهند، وهي ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال عالمياً، قد نجحت خلال الأسابيع الماضية في تأمين عبور عدد من سفنها عبر الممر ذاته.



Advertisement