صحة
ترامب يأمر بتسريع مراجعة عقار "إيبوجايين" النفسي رغم تصنيفه عالي الخطورة
Lebanon 24
18-04-2026
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إدارته يوم السبت بالإسراع في وتيرة مراجعة أدوية نفسية محددة، من بينها عقار "إيبوجايين"، الذي يحظى بدعم متزايد من أوساط المحاربين القدامى ونواب محافظين رغم تحذيرات تتعلق بمخاطره الصحية البالغة.
ويُصنف "إيبوجايين" حالياً ضمن الفئة الأكثر تقييداً في القائمة الفيدرالية للمواد المحظورة نظراً لخطورته العالية، إلا أن الإدارة ترى ضرورة تذليل العقبات أمام الأدوية ذات التأثير النفسي التي اعتبرتها هيئات اتحادية "إنجازات محتملة".
وقال
ترامب
خلال توقيعه أمراً تنفيذياً بهذا الشأن: "الأمر الصادر اليوم سيضمن أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الوهن سيحصلون أخيراً على فرصة لاستعادة حياتهم". وأضاف أن القرار سيسهم "بشكل كبير" في تسريع الأبحاث والوصول إلى العلاجات المرتبطة بهذه العقاقير، متابعاً: "إذا تبين أن هذه العقاقير جيدة بقدر ما يقول الناس، فسيكون لها تأثير هائل".
