انتشال 17 جثة لمهاجرين قبالة سواحل زوارة في ليبيا

أفاد مسعفون في السبت بالعثور على سبع عشرة جثة يُرجح أنها لمهاجرين، انتُشلت خلال الأيام القليلة الفائتة من شواطئ محاذية لبلدة الساحلية الواقعة غرب العاصمة .



وأوضح والدعم بوزارة الصحة أن عمليات الانتقال جرت على سواحل زوارة التي تبعد قرابة 117 كيلومتراً عن طرابلس.



وأكد المركز أنه تم دفن أربع عشرة جثة "وفق الإجراءات المتبعة وبما يحفظ كرامة المتوفين"، فيما نُقل جثمان واحد إلى العاصمة بعد التعرف على هويته كمواطن بنغلاديشي وتسليمه إلى ذويه. ولم ترد تفاصيل إضافية بشأن الجثتين المتبقيتين.



وأظهرت صور بثها المركز عبر صفحاته الرسمية مسعفين وهم يضعون الجثث داخل أكياس بلاستيكية بيضاء تمهيداً لنقلها في سيارات الإسعاف. (سكاي نيوز)



