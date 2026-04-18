الحرس الثوري يقصف مواقع في كردستان العراق.. وحالة تأهب على الحدود

أفادت تقارير إعلامية من أربيل عن أن شن هجمات استهدفت مواقع داخل ، في إطار عمليات عسكرية تقول إنها تطال "أهدافاً معادية" قرب حدودها الشمالية الغربية.



وذكرت مصادر أن القصف طال مناطق يُشتبه بوجود تجمعات أو مقار تابعة لجماعات معارضة لإيران فيها. وأُعلنت حالة تأهب قصوى بالمنطقة فيما باشرت السلطات المحلية إجراءات تقييم الأضرار وتأمين محيط المواقع المستهدفة.



وتصاعدت حدة التوتر على طول الشريط الحدودي بين البلدين، إذ تكرر تنفيذ عمليات عسكرية تقول إنها تهدف لإحباط "تهديدات أمنية"، بينما تعدّها أوساط انتهاكاً صريحاً للسيادة وتصعيداً يعقّد المشهد الإقليمي.







