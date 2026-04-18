لبحث تداعيات حرب الشرق الأوسط.. قائد فيلق القدس في بغداد

نقلت السبت عن مسؤول رفيع قوله إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني يجري زيارة إلى بغداد للقاء مسؤولين وقادة فصائل مسلحة موالية لطهران، والتباحث حول انعكاسات الحرب في .



وتُعد هذه أول زيارة خارجية معلنة لقاآني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن من نيسان الجاري بين من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.



ويسعى قاآني، وفق المصدر، إلى "تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني" في البلاد والمنطقة. كما تشمل الزيارة بحث "أزمة الانسداد السياسي" المتعلقة بتسمية مرشح رئاسة الحكومة بعد تراجع حظوظ نوري المالكي.



وأكد الزيارة أيضاً مصدر في فصيل مسلح نافذ ومصدران قريبان من تحالف "الإطار التنسيقي" صاحب الكتلة البرلمانية الكبرى.



وكان العراق قد تأثر بتداعيات الحرب التي تجاوزت أربعين يوماً، إذ تعرضت مقار للحشد الشعبي وفصائل مسلحة لغارات نُسبت لواشنطن وتل أبيب، فيما استُهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل ، ونفذت طهران ضربات ضد معارضين أكراد إيرانيين في .



ونادراً ما يُعلن عن زيارات قاآني للعراق، وهو الذي تولى مهامه خلفاً لقاسم سليماني عقب مقتله بضربة أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني 2020.



ويأتي تحرك قائد فيلق القدس فيما ينتظر أن يكلّف رئيس الجمهورية المنتخب نزار آميدي خلال خمسة عشر يوماً من انتخابه في الحادي عشر من نيسان مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تهديدات أميركية بوقف الدعم لبغداد في حال عودة المالكي إلى المنصب. (العربية)



