تقرير: تفاهمات تشمل 80% من الملف النووي بين واشنطن وطهران
Lebanon 24
18-04-2026
|
16:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت قناة "هابرتورك" التركية عن مصادر مطلعة أن
الولايات المتحدة
وإيران أنجزتا اتفاقات تغطي قرابة ثمانين في المئة من
القضايا
العالقة في المسار النووي.
وأوضحت القناة أن "عملية التفاوض تنقسم إلى مسارات عدة، أحدها الملف النووي، وقد تم التوصل بالفعل إلى اتفاق شمل 80% من القضايا الواردة فيه"، فيما تتواصل المحادثات حول البنود المتبقية مع استمرار قنوات الحوار.
وأشارت المصادر إلى أن "
إيران
قد ترسل ما بين 440 و450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة"، مرشحة
تركيا
أو باكستان لاستقبال هذه الشحنة.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد أعلن في وقت سابق عن قرب توقيع اتفاق مع طهران "خلال يوم أو يومين"، مشيراً إلى موافقتها على نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. غير أن المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية
نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن "اليورانيوم المخصب
الإيراني
لن ينقل إلى أي مكان".
ويُعد مصير المخزون النووي أحد أعقد محاور التفاوض، حيث تصر
واشنطن
على تفكيكه ونقله خارج البلاد، بينما تتمسك طهران بالإبقاء عليه تحت إشراف محلي صارم. (روسيا اليوم)
