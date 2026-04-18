تقرير: تفاهمات تشمل 80% من الملف النووي بين واشنطن وطهران

نقلت قناة "هابرتورك" التركية عن مصادر مطلعة أن وإيران أنجزتا اتفاقات تغطي قرابة ثمانين في المئة من العالقة في المسار النووي.



وأوضحت القناة أن "عملية التفاوض تنقسم إلى مسارات عدة، أحدها الملف النووي، وقد تم التوصل بالفعل إلى اتفاق شمل 80% من القضايا الواردة فيه"، فيما تتواصل المحادثات حول البنود المتبقية مع استمرار قنوات الحوار.



وأشارت المصادر إلى أن " قد ترسل ما بين 440 و450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة"، مرشحة أو باكستان لاستقبال هذه الشحنة.



وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق عن قرب توقيع اتفاق مع طهران "خلال يوم أو يومين"، مشيراً إلى موافقتها على نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. غير أن المتحدث باسم الخارجية نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن "اليورانيوم المخصب لن ينقل إلى أي مكان".



ويُعد مصير المخزون النووي أحد أعقد محاور التفاوض، حيث تصر على تفكيكه ونقله خارج البلاد، بينما تتمسك طهران بالإبقاء عليه تحت إشراف محلي صارم. (روسيا اليوم)



Advertisement