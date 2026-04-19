تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إنذار إسرائيلي: ضربات قاسية بانتظار إيران في حال فشل المفاوضات

Lebanon 24
19-04-2026 | 00:52
A-
A+
إنذار إسرائيلي: ضربات قاسية بانتظار إيران في حال فشل المفاوضات
إنذار إسرائيلي: ضربات قاسية بانتظار إيران في حال فشل المفاوضات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى عن استعدادات مشتركة بين تل أبيب وواشنطن لتوجيه ضربات "قاسية للغاية" ضد إيران، مؤكداً أن الخطط العسكرية جاهزة للتنفيذ في حال فشل المفاوضات وانهيار وقف إطلاق النار المقرر انتهاؤه هذا الأسبوع.

وأوضح المسؤول في تصريحات لصحيفة "معاريف" أن التنسيق الميداني بلغ مستويات متقدمة، وهو ما عكسه اللقاء الأخير بين قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.
 
وأشار إلى أن قائمة الأهداف المحدّثة ستستهدف بشكل مباشر قطاع الطاقة الإيراني، لضمان إلحاق خسائر فادحة بالنظام في طهران.

وبحسب الرؤية العسكرية الإسرائيلية، فإن إيران تخوض المفاوضات من موقع ضعف وتراجع في القدرات نتيجة "الإنهاك الشديد" والأزمة الاقتصادية، خاصة بعد كثافة النيران التي تعرضت لها خلال 40 يوماً من الحرب، والتي شهدت إلقاء أكثر من 37 ألف قذيفة من قبل المقاتلات الإسرائيلية والأميركية.
قائد القيادة المركزية

القيادة المركزية

رئيس الأركان

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-04-19
Lebanon24
04:28 | 2026-04-19
Lebanon24
04:24 | 2026-04-19
Lebanon24
04:07 | 2026-04-19
Lebanon24
03:41 | 2026-04-19
Lebanon24
03:38 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24