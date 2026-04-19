|
|
عربي-دولي
إنذار إسرائيلي: ضربات قاسية بانتظار إيران في حال فشل المفاوضات
Lebanon 24
19-04-2026
|
00:52
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى عن استعدادات مشتركة بين
تل أبيب
وواشنطن لتوجيه ضربات "قاسية للغاية" ضد
إيران
، مؤكداً أن الخطط العسكرية جاهزة للتنفيذ في حال فشل المفاوضات وانهيار وقف إطلاق النار المقرر انتهاؤه هذا الأسبوع.
وأوضح المسؤول في تصريحات لصحيفة "
معاريف
" أن التنسيق الميداني بلغ مستويات متقدمة، وهو ما عكسه اللقاء الأخير بين
قائد القيادة المركزية
الأميركية
براد
كوبر
ورئيس الأركان
الإسرائيلي
إيال زامير.
وأشار إلى أن قائمة الأهداف المحدّثة ستستهدف بشكل مباشر قطاع الطاقة
الإيراني
، لضمان إلحاق خسائر فادحة بالنظام في
طهران
.
وبحسب الرؤية العسكرية
الإسرائيلية
، فإن إيران تخوض المفاوضات من موقع ضعف وتراجع في القدرات نتيجة "الإنهاك الشديد" والأزمة الاقتصادية، خاصة بعد كثافة النيران التي تعرضت لها خلال 40 يوماً من الحرب، والتي شهدت إلقاء أكثر من 37 ألف قذيفة من قبل المقاتلات الإسرائيلية والأميركية.
مواضيع ذات صلة
قناة البث الإسرائيلية: واشنطن وتل أبيب أعدتا خططا لتصعيد الحرب في حال فشل المفاوضات
Lebanon 24
قناة البث الإسرائيلية: واشنطن وتل أبيب أعدتا خططا لتصعيد الحرب في حال فشل المفاوضات
19/04/2026 12:25:42
19/04/2026 12:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي: نوجه ضربات قاسية للعدو كل يوم
Lebanon 24
القناة 14الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي: نوجه ضربات قاسية للعدو كل يوم
19/04/2026 12:25:42
19/04/2026 12:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيليّ: رئيس الأركان يأمر بالاستعداد للعودة إلى الحرب مع إيران في حال انهارت المفاوضات
Lebanon 24
إعلام إسرائيليّ: رئيس الأركان يأمر بالاستعداد للعودة إلى الحرب مع إيران في حال انهارت المفاوضات
19/04/2026 12:25:42
19/04/2026 12:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: التحريض على اغتيال مفاوضينا حال فشل المفاوضات خطاب يطبع الابتزاز عبر التهديد
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: التحريض على اغتيال مفاوضينا حال فشل المفاوضات خطاب يطبع الابتزاز عبر التهديد
19/04/2026 12:25:42
19/04/2026 12:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
Lebanon 24
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
04:39 | 2026-04-19
19/04/2026 04:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
Lebanon 24
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
04:28 | 2026-04-19
19/04/2026 04:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ترامب وجزيرة خرج الإيرانيّة.. ماذا قالت صحيفة أميركية؟
Lebanon 24
عن ترامب وجزيرة خرج الإيرانيّة.. ماذا قالت صحيفة أميركية؟
04:24 | 2026-04-19
19/04/2026 04:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!
Lebanon 24
بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!
04:07 | 2026-04-19
19/04/2026 04:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
Lebanon 24
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
03:41 | 2026-04-19
19/04/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
Lebanon 24
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
07:47 | 2026-04-18
18/04/2026 07:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
18/04/2026 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
04:39 | 2026-04-19
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
04:28 | 2026-04-19
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
04:24 | 2026-04-19
عن ترامب وجزيرة خرج الإيرانيّة.. ماذا قالت صحيفة أميركية؟
04:07 | 2026-04-19
بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!
03:41 | 2026-04-19
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
03:38 | 2026-04-19
أردوغان يستنفر.. "العدالة والتنمية" يستعد لمعركة الانتخابات الحاسمة
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 12:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 12:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 12:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
