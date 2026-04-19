إنذار إسرائيلي: ضربات قاسية بانتظار إيران في حال فشل المفاوضات

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى عن استعدادات مشتركة بين وواشنطن لتوجيه ضربات "قاسية للغاية" ضد ، مؤكداً أن الخطط العسكرية جاهزة للتنفيذ في حال فشل المفاوضات وانهيار وقف إطلاق النار المقرر انتهاؤه هذا الأسبوع.



وأوضح المسؤول في تصريحات لصحيفة " " أن التنسيق الميداني بلغ مستويات متقدمة، وهو ما عكسه اللقاء الأخير بين الأميركية ورئيس الأركان إيال زامير.

وأشار إلى أن قائمة الأهداف المحدّثة ستستهدف بشكل مباشر قطاع الطاقة ، لضمان إلحاق خسائر فادحة بالنظام في .



وبحسب الرؤية العسكرية ، فإن إيران تخوض المفاوضات من موقع ضعف وتراجع في القدرات نتيجة "الإنهاك الشديد" والأزمة الاقتصادية، خاصة بعد كثافة النيران التي تعرضت لها خلال 40 يوماً من الحرب، والتي شهدت إلقاء أكثر من 37 ألف قذيفة من قبل المقاتلات الإسرائيلية والأميركية.