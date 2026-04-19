تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة.. وتحصينات في "تل الأحمر"

Lebanon 24
19-04-2026 | 02:01
A-
A+
توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة.. وتحصينات في تل الأحمر
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها الميدانية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت عملية توغل جديدة في محافظة القنيطرة مساء السبت. وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة عسكرية معززة بالدبابات والآليات تمركزت في موقع تل الأحمر الشرقي بالقطاع الجنوبي للمحافظة، وبدأت في تثبيت غرف مسبقة الصنع كانت قد نقلتها إلى المنطقة يوم الجمعة الماضي.

وتزامن هذا التحرك مع توغل آخر في ريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت القوات الإسرائيلية حاجراً مؤقتاً على طريق طرنجة - مزارع الأمل، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل انسحابها. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، وهي الخطوات التي وصفتها الأمم المتحدة سابقاً بأنها انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

سياسياً، وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على جدية دمشق في التوصل إلى اتفاق أمني يضمن استقرار المنطقة، كاشفاً أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لا تزال قائمة لكنها "تجزي بصعوبة شديدة" نتيجة الإصرار الإسرائيلي على البقاء داخل الأراضي السورية.

يُذكر أن هذا التصعيد الميداني يأتي في ظل آلية تنسيق مشتركة تم الاتفاق عليها بين الطرفين في يناير الماضي بضغط أميركي، تهدف إلى التمهيد لاتفاق أمني دائم، في وقت تطالب فيه دمشق بضرورة العودة إلى خطوط فض الاشتباك واحترام السيادة السورية.
Advertisement
وكالة الأناضول

وكالة الأنباء

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأناضول

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24