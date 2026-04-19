توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة.. وتحصينات في "تل الأحمر"

واصلت القوات تحركاتها الميدانية داخل الأراضي ، حيث نفذت عملية توغل جديدة في محافظة القنيطرة مساء السبت. وأفادت السورية " " بأن قوة عسكرية معززة بالدبابات والآليات تمركزت في موقع تل الأحمر الشرقي بالقطاع الجنوبي للمحافظة، وبدأت في تثبيت غرف مسبقة الصنع كانت قد نقلتها إلى المنطقة يوم الجمعة الماضي.



وتزامن هذا التحرك مع توغل آخر في ريف القنيطرة ، حيث نصبت القوات الإسرائيلية حاجراً مؤقتاً على طريق طرنجة - مزارع الأمل، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل انسحابها. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، وهي الخطوات التي وصفتها سابقاً بأنها انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.



سياسياً، وفي مقابلة مع ، شدد الرئيس السوري أحمد على جدية في التوصل إلى اتفاق أمني يضمن استقرار المنطقة، كاشفاً أن المفاوضات مع الجانب لا تزال قائمة لكنها "تجزي بصعوبة شديدة" نتيجة الإصرار الإسرائيلي على البقاء داخل الأراضي السورية.



يُذكر أن هذا التصعيد الميداني يأتي في ظل آلية تنسيق مشتركة تم الاتفاق عليها بين الطرفين في يناير الماضي بضغط أميركي، تهدف إلى التمهيد لاتفاق أمني دائم، في وقت تطالب فيه دمشق بضرورة العودة إلى خطوط فض الاشتباك واحترام السيادة السورية.

Advertisement