توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة.. وتحصينات في "تل الأحمر"

واصلت القوات الإسرائيلية
تحركاتها الميدانية داخل الأراضي السورية
، حيث نفذت عملية توغل جديدة في محافظة القنيطرة مساء السبت. وأفادت وكالة الأنباء
السورية "سانا
" بأن قوة عسكرية معززة بالدبابات والآليات تمركزت في موقع تل الأحمر الشرقي بالقطاع الجنوبي للمحافظة، وبدأت في تثبيت غرف مسبقة الصنع كانت قد نقلتها إلى المنطقة يوم الجمعة الماضي.
وتزامن هذا التحرك مع توغل آخر في ريف القنيطرة الشمالي
، حيث نصبت القوات الإسرائيلية حاجراً مؤقتاً على طريق طرنجة - مزارع الأمل، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل انسحابها. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، وهي الخطوات التي وصفتها الأمم المتحدة
سابقاً بأنها انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
سياسياً، وفي مقابلة مع وكالة الأناضول
، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع
على جدية دمشق
في التوصل إلى اتفاق أمني يضمن استقرار المنطقة، كاشفاً أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي
لا تزال قائمة لكنها "تجزي بصعوبة شديدة" نتيجة الإصرار الإسرائيلي على البقاء داخل الأراضي السورية.
يُذكر أن هذا التصعيد الميداني يأتي في ظل آلية تنسيق مشتركة تم الاتفاق عليها بين الطرفين في يناير الماضي بضغط أميركي، تهدف إلى التمهيد لاتفاق أمني دائم، في وقت تطالب فيه دمشق بضرورة العودة إلى خطوط فض الاشتباك واحترام السيادة السورية.