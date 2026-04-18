عربي-دولي

ترامب: إسرائيل "حليف عظيم لأميركا"

18-04-2026 | 23:17
ترامب: إسرائيل حليف عظيم لأميركا
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إسرائيل، واصفا إياها بالحليف العظيم للولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "سواء أحب الناس إسرائيل أم لا، فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة".

وتابع الرئيس الأميركي: "إنهم شجعان وجريئون ومخلصون وأذكياء، وعلى عكس غيرهم ممن كشفوا عن حقيقتهم في لحظات الصراع والتوتر، فإن إسرائيل تقاتل بشراسة، وتعرف كيف تنتصر".

وأتى منشور ترامب في وقت تتصاعد به أزمة مضيق هرمز، وسط احتمالات بأن تستأنف الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.

وتحكم الولايات المتحدة قبضتها لمحاصرة الموانئ الإيرانية منذ أيام، في أعقاب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد.

وكانت إيران أعلنت فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، الجمعة، إلا أنها أغلقته مرة أخرى السبت، مطالبة الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عنها.

وفي سياق متصل، حذر مسؤول أميركي رفيع المستوى من إمكانية استئناف الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران قريبا.

كما دخلت إسرائيل حالة تأهب قصوى وحددت "بنك أهداف"، تحسبا لاحتمال تجدد الحرب على إيران في حال انهيار المفاوضات، حسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتحدث كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عن "إحراز تقدم" في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن الطرفين بعيدان عن اتفاق نهائي.
