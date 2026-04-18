ترامب: إسرائيل "حليف عظيم لأميركا"

دافع الرئيس الأميركي عن ، واصفا إياها بالحليف العظيم للولايات المتحدة.



وكتب في منشور على منصة "تروث سوشال": "سواء أحب الناس إسرائيل أم لا، فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة".



وتابع الرئيس الأميركي: "إنهم شجعان وجريئون ومخلصون وأذكياء، وعلى عكس غيرهم ممن كشفوا عن حقيقتهم في لحظات الصراع والتوتر، فإن إسرائيل تقاتل بشراسة، وتعرف كيف تنتصر".



وأتى منشور ترامب في وقت تتصاعد به أزمة مضيق هرمز، وسط احتمالات بأن تستأنف وإسرائيل حربهما على .



وتحكم الولايات المتحدة قبضتها لمحاصرة الموانئ منذ أيام، في أعقاب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد.



وكانت إيران أعلنت فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، الجمعة، إلا أنها أغلقته مرة أخرى السبت، مطالبة الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عنها.



وفي سياق متصل، حذر مسؤول أميركي رفيع المستوى من إمكانية استئناف الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين وطهران قريبا.



كما دخلت إسرائيل حالة تأهب قصوى وحددت "بنك أهداف"، تحسبا لاحتمال تجدد الحرب على إيران في حال انهيار المفاوضات، حسب تقرير لصحيفة " ".



وتحدث كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، عن "إحراز تقدم" في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن الطرفين بعيدان عن اتفاق نهائي.

