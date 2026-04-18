عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن: التجارة من وإلى إيران عبر البحر "توقفت تماماً"

18-04-2026 | 23:53
الجيش الأميركي يعلن: التجارة من وإلى إيران عبر البحر توقفت تماماً
أعلن الجيش الأميركي، السبت، أن الحصار الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية أوقف حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران بشكل كامل.


وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس"، إن "المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس بينكني) تقوم بدوريات في المياه الإقليمية لدعم عمليات الحصار".


وأضاف: "أدى الحصار إلى توقف التجارة من وإلى إيران بحرا بشكل كامل".


وتحكم الولايات المتحدة قبضتها لمحاصرة الموانئ الإيرانية منذ أيام، في أعقاب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد.

وكانت إيران أعلنت فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، الجمعة، إلا أنها أغلقته مرة أخرى السبت، مطالبة الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عنها.
 
وقال الحرس الثوري الإيراني مساء السبت إن "المضيق سيظل مغلقا حتى يتم رفع الحصار الأميركي".

وحذر الحرس الثوري من أنه "لا ينبغي لأي سفينة أن تتحرك من مرساها في الخليج أو بحر عمان، وأي محاولة للاقتراب من مضيق هرمز ستعتبر تعاونا مع العدو وسيتم استهدافها".
القيادة المركزية الأميركية: الحصار أدى إلى توقف التجارة الاقتصادية بحرا من إيران وإليها بشكل كامل
الجيش الأميركي يعلن ملخص 10 أيام من "الغضب الملحمي"
الجيش الأميركي يعلن شن موجات عدة من الغارات على مواقع لإنتاج الأسلحة في طهران ووسط إيران
الجيش الأميركي يعلن مقتل 6 من عناصره في الحرب مع إيران
