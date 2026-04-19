"جثث أطفال وبالغين".. مقبرة جماعية في أميركا الشمالية

أعلنت شرطة وتوباغو بقارة أميركا الشمالية، السبت، أنها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعا ًوستة بالغين يبدو أنه تم التخلص منها في إحدى المقابر.



وأفادت الشرطة في بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى "احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية".



وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة بورت أوف سبين.



وذكرت الشرطة أن جثث البالغين هي لأربعة رجال وامرأتين، وعثر مع بعضها على بطاقات هوية.



كذلك، ظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.



وأكدت الشرطة أنها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث وأي انتهاكات ذات صلة.



ووصف أليستر غيفارو الأمر بأنه "مقلق للغاية"، مؤكدا أن جهازه يتعامل مع القضية "بجدية" و" راسخ بكشف الحقيقة".



وتشهد ترينيداد وتوباغو التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية ويبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة، ارتفاعا في معدلات الجريمة.



وأفاد تقرير صادر عن الخارجية بأن معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.



وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42% في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء كاملا بيرساد-بيسيسار أعلنت حالة طوارئ في بعد ارتفاعه مجدداً. (فرانس برس)

