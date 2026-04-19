تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
"جثث أطفال وبالغين".. مقبرة جماعية في أميركا الشمالية

A-
A+
جثث أطفال وبالغين.. مقبرة جماعية في أميركا الشمالية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو بقارة أميركا الشمالية، السبت، أنها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعا ًوستة بالغين يبدو أنه تم التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة في بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى "احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية".

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة بورت أوف سبين.

وذكرت الشرطة أن جثث البالغين هي لأربعة رجال وامرأتين، وعثر مع بعضها على بطاقات هوية.

كذلك، ظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة أليستر غيفارو الأمر بأنه "مقلق للغاية"، مؤكدا أن جهازه يتعامل مع القضية "بجدية" و"التزام راسخ بكشف الحقيقة".

وتشهد ترينيداد وتوباغو التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية ويبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة، ارتفاعا في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية بأن معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42% في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء كاملا بيرساد-بيسيسار أعلنت حالة طوارئ في مارس بعد ارتفاعه مجدداً. (فرانس برس)
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24