الهند تستدعي سفير إيران.. ما السبب؟

قال مصدر حكومي هندي إن نيودلهي استدعت سفير لدى ، بعد تعرض سفينة ترفع الهندي وتحمل شحنة من الخام لهجوم اليوم السبت أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.



وأضاف المصدر أن اسم السفينة (سانمار هيرالد)، مشيراً إلى أن السفينة وطاقمها بخير.



وذكرت في وقت سابق السبت، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، السبت.



الأميركي ، الجمعة، إن إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط بشكل كامل.



وأظهرت بيانات شحن أن أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها ثلاث سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظل مفروضاً عليه لمدة خمسين يوماً أمس الجمعة، قبل أن تعيد إيران فرض قيود وتطلق النار على بعض السفن.

Advertisement