عربي-دولي
الهند تستدعي سفير إيران.. ما السبب؟
Lebanon 24
19-04-2026
|
02:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر حكومي هندي إن نيودلهي استدعت سفير
إيران
لدى
الهند
، بعد تعرض سفينة ترفع
العلم
الهندي وتحمل شحنة من
النفط
الخام لهجوم اليوم السبت أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.
وأضاف المصدر أن اسم السفينة (سانمار هيرالد)، مشيراً إلى أن السفينة وطاقمها بخير.
وذكرت
رويترز
في وقت سابق السبت، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، السبت.
وقال الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
، الجمعة، إن إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من
الولايات المتحدة
رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط
الإيرانية
بشكل كامل.
وأظهرت بيانات شحن أن أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها ثلاث سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظل مفروضاً عليه لمدة خمسين يوماً أمس الجمعة، قبل أن تعيد إيران فرض قيود وتطلق النار على بعض السفن.
