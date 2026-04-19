أردوغان يستنفر.. "العدالة والتنمية" يستعد لمعركة الانتخابات الحاسمة

بدأ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تحركاته المكثفة للاستعداد لانتخابات وصفت بـ "الحاسمة"، حيث يسعى الحزب لتعزيز قاعدته الشعبية وتجاوز التحديات التي فرضتها التحولات السياسية الأخيرة والمتغيرات الاقتصادية في البلاد.



وتشير التقارير إلى أن الحزب يركز في استراتيجيته المقبلة على إعادة ترتيب بيته الداخلي وتجديد خطابه السياسي لاستقطاب الفئات الشبابية والمترددين، في ظل منافسة محتدمة من أحزاب التي تسعى لتوحيد صفوفها.

وتأتي هذه التحضيرات وسط ترقب محلي ودولي لنتائج هذه الانتخابات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في تركيا وتوجهاتها الإستراتيجية على الصعيدين الداخلي والخارجي.