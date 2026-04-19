بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!

أكد مسعود بزشكيان أن بلاده لا تنوي الاعتداء على أي دولة، مشدداً على أن تمارس حقها القانوني والمشروع في "الدفاع عن النفس".

وأشار بزشكيان إلى أن تصريحات "العدو" بتدمير الحضارة وإعادة البلاد للعصر الحجري تكشف نوايا المعتدين، مؤكداً أن الموقف الجوهري قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار، ومنتقداً محاولات الرئيس الأميركي منع الشعب الإيراني من حقوقه النووية.



في المقابل، صرّح الرئيس الأميركي من بأن لن تنجح في ممارسة ضغوط على ، مؤكداً أن طهران لا يمكنها "ابتزاز" .

وجاءت تصريحات ترامب عقب قرار طهران معاودة إغلاق مضيق هرمز، حيث علق قائلاً: "نحن نتحدث إليهم، والمحادثات الجارية في إسلام آباد لا تزال في مراحلها الأولية جداً".



وكانت طهران قد أعلنت، السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز رداً على استمرار الحصار الأمريكي، متراجعة عن قرارها السابق بفتح الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية، وهو ما اعتبره ترامب محاولة فاشلة للابتزاز السياسي.