20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!
Lebanon 24
19-04-2026
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان أن بلاده لا تنوي الاعتداء على أي دولة، مشدداً على أن
طهران
تمارس حقها القانوني والمشروع في "الدفاع عن النفس".
وأشار بزشكيان إلى أن تصريحات "العدو" بتدمير الحضارة
الإيرانية
وإعادة البلاد للعصر الحجري تكشف نوايا المعتدين، مؤكداً أن الموقف
الإيراني
الجوهري قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار، ومنتقداً محاولات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
منع الشعب الإيراني من حقوقه النووية.
في المقابل، صرّح الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
من
البيت الأبيض
بأن
إيران
لن تنجح في ممارسة ضغوط على
الولايات المتحدة
، مؤكداً أن طهران لا يمكنها "ابتزاز"
واشنطن
.
وجاءت تصريحات ترامب عقب قرار طهران معاودة إغلاق مضيق هرمز، حيث علق قائلاً: "نحن نتحدث إليهم، والمحادثات الجارية في إسلام آباد لا تزال في مراحلها الأولية جداً".
وكانت طهران قد أعلنت، السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز رداً على استمرار الحصار الأمريكي، متراجعة عن قرارها السابق بفتح الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية، وهو ما اعتبره ترامب محاولة فاشلة للابتزاز السياسي.
ترامب يهدد إيران بـ"العصر الحجري": دمرنا الجزء الأكبر والباقي سيكون سهلاً
ترامب يهدد إيران بـ"العصر الحجري": دمرنا الجزء الأكبر والباقي سيكون سهلاً
19/04/2026 12:23:34
ترامب: أضفت يومًا إلى المهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري إذا لم يتمّ إبرام اتفاق
19/04/2026 12:23:34
ترامب: أضفت يومًا إلى المهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري إذا لم يتمّ إبرام اتفاق
لبنان يواصل اتصالاته الديبلوماسية وترامب يُصعد: الحرب مستمرة وسنعيدهم إلى العصر الحجري الذي ينتمون إليه
19/04/2026 12:23:34
لبنان يواصل اتصالاته الديبلوماسية وترامب يُصعد: الحرب مستمرة وسنعيدهم إلى العصر الحجري الذي ينتمون إليه
قاسم: لا يمكن لأي أحد أن يخلف بين "حزب الله" وحركة "أمل"
19/04/2026 12:23:34
قاسم: لا يمكن لأي أحد أن يخلف بين "حزب الله" وحركة "أمل"
قد يعجبك أيضاً
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
04:39 | 2026-04-19
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
04:28 | 2026-04-19
عن ترامب وجزيرة خرج الإيرانيّة.. ماذا قالت صحيفة أميركية؟
عن ترامب وجزيرة خرج الإيرانيّة.. ماذا قالت صحيفة أميركية؟
04:24 | 2026-04-19
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
03:41 | 2026-04-19
أردوغان يستنفر.. "العدالة والتنمية" يستعد لمعركة الانتخابات الحاسمة
أردوغان يستنفر.. "العدالة والتنمية" يستعد لمعركة الانتخابات الحاسمة
03:38 | 2026-04-19
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
07:47 | 2026-04-18
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
04:39 | 2026-04-19
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
04:28 | 2026-04-19
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
04:24 | 2026-04-19
عن ترامب وجزيرة خرج الإيرانيّة.. ماذا قالت صحيفة أميركية؟
03:41 | 2026-04-19
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
03:38 | 2026-04-19
أردوغان يستنفر.. "العدالة والتنمية" يستعد لمعركة الانتخابات الحاسمة
03:26 | 2026-04-19
"هرمز" أقوى من النووي.. سلاح إيران الذي لا يهزم
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
