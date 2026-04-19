بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!

19-04-2026 | 04:07
بزشكيان يردّ على تهديدات العصر الحجري: لا نعتدي على أحد ولكن!
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تنوي الاعتداء على أي دولة، مشدداً على أن طهران تمارس حقها القانوني والمشروع في "الدفاع عن النفس".
 
وأشار بزشكيان إلى أن تصريحات "العدو" بتدمير الحضارة الإيرانية وإعادة البلاد للعصر الحجري تكشف نوايا المعتدين، مؤكداً أن الموقف الإيراني الجوهري قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار، ومنتقداً محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع الشعب الإيراني من حقوقه النووية.

في المقابل، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض بأن إيران لن تنجح في ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لا يمكنها "ابتزاز" واشنطن.
 
وجاءت تصريحات ترامب عقب قرار طهران معاودة إغلاق مضيق هرمز، حيث علق قائلاً: "نحن نتحدث إليهم، والمحادثات الجارية في إسلام آباد لا تزال في مراحلها الأولية جداً".

وكانت طهران قد أعلنت، السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز رداً على استمرار الحصار الأمريكي، متراجعة عن قرارها السابق بفتح الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية، وهو ما اعتبره ترامب محاولة فاشلة للابتزاز السياسي.
ترامب يهدد إيران بـ"العصر الحجري": دمرنا الجزء الأكبر والباقي سيكون سهلاً
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أضفت يومًا إلى المهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري إذا لم يتمّ إبرام اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يواصل اتصالاته الديبلوماسية وترامب يُصعد: الحرب مستمرة وسنعيدهم إلى العصر الحجري الذي ينتمون إليه
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا يمكن لأي أحد أن يخلف بين "حزب الله" وحركة "أمل"
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-04-19
Lebanon24
04:28 | 2026-04-19
Lebanon24
04:24 | 2026-04-19
Lebanon24
03:41 | 2026-04-19
Lebanon24
03:38 | 2026-04-19
Lebanon24
03:26 | 2026-04-19
