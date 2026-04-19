عن ترامب وجزيرة خرج الإيرانيّة.. ماذا قالت صحيفة أميركية؟

ذكرت صحيفة " " الأميركية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأميركي لا يدعم استيلاء الجيش الأميركي على خرج ، خوفا من وقوع خسائر بشرية هائلة.





ووفقاً للمصادر، فقد تم التأكيد للرئيس الأميركي بأن عمليات الإنزال على ستكون ناجحة.





ومع ذلك، اعتبر أن الجيش الأميركي سيكون هدفا سهلا وسيتكبد خسائر فادحة غير مقبولة، حسبما ذكرت الصحيفة.





وكان ترامب قد هدد بـ"محو" جزيرة خرج التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد فتح ولم تُفضِ المحادثات إلى نتيجة "سريعة".





وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" نهاية آذار المنصرم: "تُجري محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في ".





وأضاف: "لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم (إقامتنا) الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار وجزيرة خرج"، حسبما نقلت "فرانس برس".