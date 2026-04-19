عربي-دولي
عن ترامب وجزيرة خرج الإيرانيّة.. ماذا قالت صحيفة أميركية؟
Lebanon 24
19-04-2026
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لا يدعم استيلاء الجيش الأميركي على
جزيرة
خرج
الإيرانية
، خوفا من وقوع خسائر بشرية هائلة.
ووفقاً للمصادر، فقد تم التأكيد للرئيس الأميركي بأن عمليات الإنزال على
الجزيرة
ستكون ناجحة.
ومع ذلك، اعتبر
ترامب
أن الجيش الأميركي سيكون هدفا سهلا وسيتكبد خسائر فادحة غير مقبولة، حسبما ذكرت الصحيفة.
وكان ترامب قد هدد بـ"محو" جزيرة خرج التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد
طهران
فتح
مضيق هرمز
ولم تُفضِ المحادثات إلى نتيجة "سريعة".
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" نهاية آذار المنصرم: "تُجري
الولايات المتحدة
محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في
إيران
".
وأضاف: "لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم (إقامتنا) الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار
النفط
وجزيرة خرج"، حسبما نقلت "فرانس برس".
مواضيع ذات صلة
ترامب لـPBS: جزيرة خرج الإيرانية خرجت عن الخدمة باستثناء بنيتها النفطية
Lebanon 24
ترامب لـPBS: جزيرة خرج الإيرانية خرجت عن الخدمة باستثناء بنيتها النفطية
19/04/2026 12:26:53
19/04/2026 12:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدرس إنزالاً عسكرياً في جزيرة خرج الإيرانية!
Lebanon 24
ترامب يدرس إنزالاً عسكرياً في جزيرة خرج الإيرانية!
19/04/2026 12:26:53
19/04/2026 12:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُهدّد باستهداف جزيرة خرج الإيرانيّة مرّة جديدة: قد نفعل ذلك
Lebanon 24
ترامب يُهدّد باستهداف جزيرة خرج الإيرانيّة مرّة جديدة: قد نفعل ذلك
19/04/2026 12:26:53
19/04/2026 12:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستطيع ترامب احتلال "جزيرة خرج" الايرانية؟
Lebanon 24
هل يستطيع ترامب احتلال "جزيرة خرج" الايرانية؟
19/04/2026 12:26:53
19/04/2026 12:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال
الولايات المتحدة
مضيق هرمز
الإيرانية
وول ستريت
الإيراني
الجزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
Lebanon 24
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
04:39 | 2026-04-19
19/04/2026 04:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
Lebanon 24
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
04:28 | 2026-04-19
19/04/2026 04:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!
Lebanon 24
بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!
04:07 | 2026-04-19
19/04/2026 04:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
Lebanon 24
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
03:41 | 2026-04-19
19/04/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان يستنفر.. "العدالة والتنمية" يستعد لمعركة الانتخابات الحاسمة
Lebanon 24
أردوغان يستنفر.. "العدالة والتنمية" يستعد لمعركة الانتخابات الحاسمة
03:38 | 2026-04-19
19/04/2026 03:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
Lebanon 24
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
07:47 | 2026-04-18
18/04/2026 07:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
18/04/2026 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
04:39 | 2026-04-19
بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟
04:28 | 2026-04-19
قاليباف: الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لا يزال «بعيداً»
04:07 | 2026-04-19
بزشكيان يردّ على تهديدات "العصر الحجري": لا نعتدي على أحد ولكن!
03:41 | 2026-04-19
آخر التطورات على خطّ المفاوضات.. "التعثّر سيد الموقف"
03:38 | 2026-04-19
أردوغان يستنفر.. "العدالة والتنمية" يستعد لمعركة الانتخابات الحاسمة
03:26 | 2026-04-19
"هرمز" أقوى من النووي.. سلاح إيران الذي لا يهزم
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 12:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 12:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 12:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
