عربي-دولي

رفضًا لهذا الأمر.. إسرائيليون يحتجون قرب الحدود مع لبنان!

Lebanon 24
19-04-2026 | 05:29
رفضًا لهذا الأمر.. إسرائيليون يحتجون قرب الحدود مع لبنان!
تجمّع عدد من سكان كريات شمونة، وهي أكبر مدينة إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان، وبدأوا اليوم الأحد إضراباً احتجاجياً على وقف إطلاق النار والهدنة مع لبنان لمدة 10 أيام، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 16 نيسان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان"، فقد جرى إغلاق بلدية كريات شمونة وتعطيل النظام التعليمي في المدينة، علماً أن أسبوع العمل في إسرائيل يبدأ يوم الأحد.

كما يخطط ممثلون عن المدينة لتنظيم تحركات احتجاجية إضافية في القدس خلال الفترة المقبلة. 

ويطالب ممثلو المدينة بنزع سلاح "حزب الله" بالكامل، وتعزيز الحماية الصاروخية على الحدود، لا سيما للمدارس ورياض الأطفال، خصوصاً أن كريات شمونة تعرّضت مراراً لقصف من الحزب خلال الحرب الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو عامين ونصف، والتي انخرط فيها "حزب الله" أيضاً، غادر عدد كبير من سكان كريات شمونة، البالغ عددهم نحو 24 ألف نسمة، المدينة التي لحقت بها أضرار واسعة جراء الحرب. (العربية) 


وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار ناجم عن مسيرة انقضاضية قرب كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت وشوميرا قرب الحدود مع لبنان إثر تسلّل مسيّرة
مصدر إسرائيليّ يتحدّث عن عمليّة بريّة: أعداد كبيرة من الدبابات قرب الحدود مع لبنان
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض مسيّرة بعد تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان
