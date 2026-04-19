رفضًا لهذا الأمر.. إسرائيليون يحتجون قرب الحدود مع لبنان!

تجمّع عدد من سكان كريات شمونة، وهي أكبر مدينة إسرائيلية على الحدود الشمالية مع ، وبدأوا اليوم الأحد إضراباً احتجاجياً على وقف إطلاق النار والهدنة مع لبنان لمدة 10 أيام، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 16 نيسان.

وبحسب هيئة البث العامة "كان"، فقد جرى إغلاق بلدية كريات شمونة وتعطيل النظام التعليمي في المدينة، علماً أن أسبوع العمل يبدأ .

كما يخطط ممثلون عن المدينة لتنظيم تحركات احتجاجية إضافية في خلال الفترة المقبلة.

ويطالب ممثلو المدينة بنزع سلاح " " بالكامل، وتعزيز الحماية الصاروخية على الحدود، لا سيما للمدارس ورياض الأطفال، خصوصاً أن كريات شمونة تعرّضت مراراً لقصف من الحزب خلال الحرب الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو عامين ونصف، والتي انخرط فيها "حزب الله" أيضاً، غادر عدد كبير من سكان كريات شمونة، البالغ عددهم نحو 24 ألف نسمة، المدينة التي لحقت بها أضرار واسعة جراء الحرب. (العربية)