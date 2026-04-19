استعدادات لمحادثات بين واشنطن وطهران في باكستان

أفادت وكالة «أسوشيتد برس» نقلًا عن مسؤولين باكستانيين بتشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد، استعدادًا لاحتمال استضافة محادثات بين وطهران في خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، يعمل الوسطاء على وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات المتعلقة بجولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تمهيدًا لعقد اللقاء في الأيام .

وأضافت المصادر أن فرقًا أمنية أميركية موجودة بالفعل في إسلام آباد في إطار التحضيرات اللوجستية والأمنية المرتبطة بالمحادثات المحتملة، في وقت تتواصل فيه المشاورات لتأمين الظروف المناسبة لانعقادها.