وفد واشنطن إلى باكستان من دون فانس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـABC NEWS أن نائب الرئيس جي دي فانس "لن يقود" الوفد الأميركي المتجه إلى باكستان للتفاوض مع إيران "لأسباب أمنية".
وكان المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز قد قال لشبكة ABC NEW إن فانس سيقود وفد واشنطن في مفاوضات إسلام آباد الاثنين.
وقال ترمب إن جهاز الخدمة السرية لم يتمكن من التجهيز للرحلة في وقت قصير قبل الرحلة بـ24 ساعة فقط، مضيفاً: "لن يذهب فقط بسبب الأمن، جي دي رائع".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الأحد، وسيكونون هناك مساء الاثنين، لإجراء مفاوضات.