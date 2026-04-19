استطلاع: روسيا والمغرب أكبر تهديد عسكري لإسبانيا

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "سوسيومتريكا" لصالح صحيفة "إل إسبانيول"، أن الإسبان ينظرون إلى والمغرب باعتبارهما أكبر "تهديد" عسكري لهم، بينما ينظرون إلى بوصفها الدولة التي يجب "التقرب" منها.في المقابل يرى 34% فقط من الإسبان أن تشكل "تهديداً" لإسبانيا، لكن 80% منهم يرون أن على بلادهم الابتعاد عن "النظام الثيوقراطي" هناك، حسب الصحيفة.الاستطلاع كشف أن 68% من الإسبان يعتبرون روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، التي تخوض حربًا ضد على الأراضي الأوروبية منذ 4 سنوات، "تهديدًا عسكريًا" خطيرًا لبلادهم.فيما يرى 57.6% "تهديدًا" من المغرب، الذي لا يزال متمسكاً بحقه في السيادة على سبتة ومليلية المحتلتين.وقالت الصحيفة إن قرارات الرئيس الإسباني، بيدرو سانشيز، أدت إلى زعزعة التحالفات الدولية لإسبانيا، دون دعم البرلمان ودون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السياسة الخارجية مع حزب الرئيس.وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز سعى، في محاولة لحشد أصوات اليسار، إلى تصوير نفسه كخصم عالمي للرئيس الأمريكي ، الذي ردّ بانفعال بهجمات وتهكمات على وسائل التواصل الاجتماعي.وكان آخر تهكم من ما قاله عبر "توث سوشيال": "هل لاحظ أحد مدى سوء وضع إسبانيا؟ … من المحزن جدًا رؤية ذلك".وأوضحت أنه بعد بدء الهجوم الأمريكي لإسقاط النظام وتعطيل برنامجه النووي، منع سانشيز الجيش الأمريكي من استخدام قاعدتي "روتا" و"مورون"، ومنع طائراته المقاتلة من عبور المجال الجوي الإسباني، في الهجوم العسكري.مع كل ذلك، يعتقد 29.5% فقط من الإسبان أن الولايات المتحدة "قد" تشكل "تهديدًا عسكريًا لإسبانيا".وكشف الاستطلاع عن إحصائية لافتة، بحسب الصحيفة، إذ إن أكثر من نصف الناخبين الاشتراكيين، 55.6%، يرون أن الولايات المتحدة "تهديد عسكري" لإسبانيا. وهذا ليس هو الحال، حتى بين ناخبي حزبي بوديموس وسومار (37.2%).