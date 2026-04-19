تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

استطلاع: روسيا والمغرب أكبر تهديد عسكري لإسبانيا

Lebanon 24
19-04-2026 | 11:08
A-
A+
استطلاع: روسيا والمغرب أكبر تهديد عسكري لإسبانيا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "سوسيومتريكا" لصالح صحيفة "إل إسبانيول"، أن الإسبان ينظرون إلى روسيا والمغرب باعتبارهما أكبر "تهديد" عسكري لهم، بينما ينظرون إلى الولايات المتحدة بوصفها الدولة التي يجب "التقرب" منها.
في المقابل يرى 34% فقط من الإسبان أن إيران تشكل "تهديداً" لإسبانيا، لكن 80% منهم يرون أن على بلادهم الابتعاد عن "النظام الثيوقراطي" هناك، حسب الصحيفة.

الاستطلاع كشف أن 68% من الإسبان يعتبرون روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، التي تخوض حربًا ضد أوكرانيا على الأراضي الأوروبية منذ 4 سنوات، "تهديدًا عسكريًا" خطيرًا لبلادهم.

فيما يرى 57.6% "تهديدًا" من المغرب، الذي لا يزال متمسكاً بحقه في السيادة على سبتة ومليلية المحتلتين.

وقالت الصحيفة إن قرارات الرئيس الإسباني، بيدرو سانشيز، أدت إلى زعزعة التحالفات الدولية لإسبانيا، دون دعم البرلمان ودون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السياسة الخارجية مع حزب المعارضة الرئيس.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز سعى، في محاولة لحشد أصوات اليسار، إلى تصوير نفسه كخصم عالمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ردّ بانفعال بهجمات وتهكمات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان آخر تهكم من ترامب ما قاله عبر "توث سوشيال": "هل لاحظ أحد مدى سوء وضع إسبانيا؟ … من المحزن جدًا رؤية ذلك".

وأوضحت أنه بعد بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي لإسقاط النظام الإيراني وتعطيل برنامجه النووي، منع سانشيز الجيش الأمريكي من استخدام قاعدتي "روتا" و"مورون"، ومنع طائراته المقاتلة من عبور المجال الجوي الإسباني، في الهجوم العسكري.

مع كل ذلك، يعتقد 29.5% فقط من الإسبان أن الولايات المتحدة "قد" تشكل "تهديدًا عسكريًا لإسبانيا".

وكشف الاستطلاع عن إحصائية لافتة، بحسب الصحيفة، إذ إن أكثر من نصف الناخبين الاشتراكيين، 55.6%، يرون أن الولايات المتحدة "تهديد عسكري" لإسبانيا. وهذا ليس هو الحال، حتى بين ناخبي حزبي بوديموس وسومار (37.2%).

 
مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24