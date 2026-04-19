من هو الوفد الإيراني المتجه إلى باكستان في الجولة الثانية من المحادثات؟

قالت مصادر إيرانية مطلعة لشبكة " إن" الأميركية، الأحد، إن وفدا من سيتوجه إلى باكستان، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، في محاولة لإحياء المفاوضات المتعثرة بين وطهران.





وتوقعت المصادر أن يضم الوفد ذات الفريق الذي شارك في ، وعلى رأسهم عباس عراقجي ورئيس محمد قاليباف.

وأضافت أن الجانب الإيراني يتوقع صدور إعلان رمزي مشترك يوم الأربعاء يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الحالي.



أشارت المصادر إلى أنه في حال إحراز تقدم ملموس، وموافقة الرئيس الأميركي على التوجه إلى إسلام آباد، فإن سيحذو حذوه لعقد "اجتماع رئاسي مشترك" لتوقيع ما يعرف بـ "إعلان إسلام آباد".



ولم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن من طهران بأن مفاوضيها سيسافرون إلى إسلام آباد.