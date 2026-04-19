عبور سفينتين سياحيتين مضيق هرمز رغم التوترات الأمنية

قالت شركة "توي كروزس"، الرائدة في مجال الرحلات البحرية، إن سفينتيها "ماين شيف 4" و"ماين شيف 5" عبرتا مضيق هرمز.وأضافت في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أنها حصلت على موافقات من السلطات المختصة، بعد دراسة متأنية للوضع الأمني، مشيرة إلى أن السفينتين ستبحران الآن سريعاً إلى .وكان عباس عراقجي قد أعلن، الجمعة، فتح المضيق "بالكامل" خلال هدنة ، لكن أعاد إغلاقه في 18 نيسان وأطلق النار على سفينتين مدنيتين على الأقل.وجاء الإغلاق، كما تقول ، رداً على استمرار الحصار الأمريكي، الذي يمنع السفن من الدخول أو الخروج من الموانئ ، رغم إعلان الرئيس الأمريكي أن "المحادثات تسير بشكل جيد جداً".