تركيا: أميركا وإيران ترغبان في مواصلة الحوار

قال التركية هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن والولايات المتحدة لديهما الرغبة في مواصلة المحادثات من أجل إنهاء الحرب.

وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال منتدى دبلوماسي في إقليم أنطاليا الجنوبي، أنه على الرغم من اكتمال المحادثات بين وإيران إلى حد كبير، فإنه لا يزال هناك عدد من الخلافات.



كما قال فيدان إن وقف إطلاق النار المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع يجب تمديده.



تأتي التصريحات التركية بعدما قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، إن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة مع أحرزت تقدماً، في حين أشار الرئيس الأميركي إلى "محادثات جيدة جداً" مع طهران.



لكن لم يقدم أي من الطرفين تفاصيل، لكن قاليباف أشار إلى استمرار وجود خلافات حول النووية ومضيق هرمز، وهما نقطتا الخلاف الرئيسيتان في المحادثات.