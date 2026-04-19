من سيترأس الوفد الأميركي إلى إسلام آباد؟

بعد تصريحات للرئيس الأميركي بشأن إرسال وفد إلى باكستان، سادت حالة من الغموض حول اسم من سيقود هذا الوفد الأميركي إلى إسلام آباد للتفاوض مع .



ففيما قال مسؤول في إن الأميركي جاي دي سيقود وفد بلاده، لفت إلى أن فانس لن يشارك في المحادثات من أجل وقف الحرب مع إيران والتوصل لاتفاق.

ورداً على سؤال حول تركيبة الوفد عقب تصريحات ترامب، قال المسؤول، طالباً عدم كشف هويته، إن فانس والمبعوث الخاص وصهر الرئيس سيشاركون في المحادثات، كما في الجولة السابقة التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما نقلت .



فيما أشار ترامب في تصريحات تلفزيونية بوقت سابق اليوم إلى أن نائبه لن يذهب إلى باكستان لأسباب أمنية. وقال إن "الخدمة السرية ليست مطمئنة لذهاب فانس إلى باكستان خلال 24 ساعة".