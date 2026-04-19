عربي-دولي
من سيترأس الوفد الأميركي إلى إسلام آباد؟
Lebanon 24
19-04-2026
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تصريحات للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن إرسال وفد إلى باكستان، سادت حالة من الغموض حول اسم من سيقود هذا الوفد الأميركي إلى إسلام آباد للتفاوض مع
إيران
.
ففيما قال مسؤول في
البيت الأبيض
إن
نائب الرئيس
الأميركي جاي دي
فانس
سيقود وفد بلاده، لفت
ترامب
إلى أن فانس لن يشارك في المحادثات من أجل وقف الحرب مع إيران والتوصل لاتفاق.
ورداً على سؤال حول تركيبة الوفد عقب تصريحات ترامب، قال المسؤول، طالباً عدم كشف هويته، إن فانس والمبعوث الخاص
ستيف ويتكوف
وصهر الرئيس
جاريد كوشنر
سيشاركون في المحادثات، كما في الجولة السابقة التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما نقلت
وكالة فرانس برس
.
فيما أشار ترامب في تصريحات تلفزيونية بوقت سابق اليوم إلى أن نائبه لن يذهب إلى باكستان لأسباب أمنية. وقال إن "الخدمة السرية ليست مطمئنة لذهاب فانس إلى باكستان خلال 24 ساعة".
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً
اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه
13:51 | 2026-04-19
19/04/2026 01:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي بولاية لويزيانا الأميركية
Lebanon 24
مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي بولاية لويزيانا الأميركية
13:41 | 2026-04-19
19/04/2026 01:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن
Lebanon 24
إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن
13:39 | 2026-04-19
19/04/2026 01:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران لم تحسم قرار إرسال وفد تفاوضي إلى إسلام آباد
Lebanon 24
إيران لم تحسم قرار إرسال وفد تفاوضي إلى إسلام آباد
13:20 | 2026-04-19
19/04/2026 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تبحث بالقاهرة استكمال المرحلة الأولى
Lebanon 24
حماس تبحث بالقاهرة استكمال المرحلة الأولى
13:04 | 2026-04-19
19/04/2026 01:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
Lebanon 24
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
01:45 | 2026-04-19
19/04/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
01:15 | 2026-04-19
19/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
05:00 | 2026-04-19
19/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
03:32 | 2026-04-19
19/04/2026 03:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف تقرير عن وضع لبنان؟ كلامٌ عن بيروت وإسرائيل
Lebanon 24
ماذا كشف تقرير عن وضع لبنان؟ كلامٌ عن بيروت وإسرائيل
16:32 | 2026-04-18
18/04/2026 04:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
13:51 | 2026-04-19
اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه
13:41 | 2026-04-19
مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي بولاية لويزيانا الأميركية
13:39 | 2026-04-19
إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن
13:20 | 2026-04-19
إيران لم تحسم قرار إرسال وفد تفاوضي إلى إسلام آباد
13:04 | 2026-04-19
حماس تبحث بالقاهرة استكمال المرحلة الأولى
12:24 | 2026-04-19
تركيا: أميركا وإيران ترغبان في مواصلة الحوار
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 21:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 21:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 21:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
