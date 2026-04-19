إيران لم تحسم قرار إرسال وفد تفاوضي إلى إسلام آباد

ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن لم تتخذ قرارا بعد بإرسال وفد تفاوض إلى باكستان، وذلك "في ظل استمرار الحصار البحري". حسب الوكالة.وكان أعلن في وقت سابق الأحد أن وفداً أمريكياً سيتوجه الى إسلام آباد الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، وفي الوقت نفسه جدد تهديده بتدمير بنيتها التحتية في حال عدم التوصل الى اتفاق.وكتب في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "يتوجه ممثلون عني إلى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك مساء (الاثنين)، للمفاوضات"، مضيفا أنه يعرض على "اتفاقاً معقولاً".وبينما اتهم طهران بخرق الاتفاق الراهن لوقف إطلاق النار في ، حذّر من أن " ستدمر كل محطة لإنتاج الطاقة، وكل جسر في إيران" ما لم يتم التوصل الى اتفاق يضع حداً نهائيا للحرب.