عربي-دولي
إيران لم تحسم قرار إرسال وفد تفاوضي إلى إسلام آباد
Lebanon 24
19-04-2026
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن
إيران
لم تتخذ قرارا بعد بإرسال وفد تفاوض إلى باكستان، وذلك "في ظل استمرار الحصار البحري". حسب الوكالة.
وكان
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أعلن في وقت سابق
من اليوم
الأحد أن وفداً أمريكياً سيتوجه الى إسلام آباد الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، وفي الوقت نفسه جدد تهديده بتدمير بنيتها التحتية في حال عدم التوصل الى اتفاق.
وكتب
ترامب
في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "يتوجه ممثلون عني إلى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك مساء
الغد
(الاثنين)، للمفاوضات"، مضيفا أنه يعرض على
طهران
"اتفاقاً معقولاً".
وبينما اتهم طهران بخرق الاتفاق الراهن لوقف إطلاق النار في
مضيق هرمز
، حذّر من أن "
الولايات المتحدة
ستدمر كل محطة لإنتاج الطاقة، وكل جسر في إيران" ما لم يتم التوصل الى اتفاق يضع حداً نهائيا للحرب.
"سي إن إن" عن مصادر إيرانية وباكستانية: وفد التفاوض الإيراني غادر إسلام آباد
ترامب: ربما أتوجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق لكن لم أتخذ القرار بعد
"نيويورك تايمز": البيت الأبيض لم يحسم أمره بعد بشأن إرسال الأكراد إلى إيران
قاليباف من مطار إسلام آباد: تمّ شنّ حربين على إيران خلال عام واحد بينما كنا في وسط عملية تفاوضية
