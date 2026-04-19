تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي بولاية لويزيانا الأميركية
Lebanon 24
19-04-2026
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شرطة مدينة
شريفبورت
بولاية لويزيانا الأميركية، الأحد، بأن إطلاق نار جماعياً أودى بحياة 8 أطفال على الأقل.
وذكرت السلطات المحلية أن "أعمار الضحايا تراوحت بين عام واحد و14 عاماً، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بطلقات نارية 10 أشخاص".
كما قالت شرطة شريفبورت إن عناصرها استجابت لبلاغ نحو الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة "
ويست
79 ستريت"، حيث امتد مسرح الجريمة إلى 3 مواقع مرتبطة ببعضها.
وأضافت: "بعد مغادرة المكان، نفَّذ المشتبه به عملية سطو على سيارة قبل أن تلاحقه الشرطة، التي أردته قتيلاً خلال المطاردة". فيما تعتقد السلطات أنه "المسلح الوحيد في الهجوم".
وأشارت الشرطة إلى أن بعض الأطفال الذين كانوا في المنازل ينتمون إلى عائلة المشتبه به، من دون
الكشف عن
هويته، فيما لا يزال التحقيق في ملابسات الحادثة متواصلاً بمشاركة شرطة ولاية لويزيانا.
Advertisement
إن.بي.سي عن الشرطة: مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي في شريفبورت في ولاية لويزيانا الأميركية
Lebanon 24
إن.بي.سي عن الشرطة: مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي في شريفبورت في ولاية لويزيانا الأميركية
20/04/2026 04:00:49
20/04/2026 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: مقتل 9 أشخاص خلال إطلاق نار في مدرسة جنوب شرقي تركيا بينهم 8 أطفال
Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: مقتل 9 أشخاص خلال إطلاق نار في مدرسة جنوب شرقي تركيا بينهم 8 أطفال
20/04/2026 04:00:49
20/04/2026 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة مهر: مقتل ٧ أطفال بينهم رضيع في هجوم أميركي إسرائيلي على مجمع سكني شرق طهران
Lebanon 24
وكالة مهر: مقتل ٧ أطفال بينهم رضيع في هجوم أميركي إسرائيلي على مجمع سكني شرق طهران
20/04/2026 04:00:49
20/04/2026 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة التركية: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول
Lebanon 24
الشرطة التركية: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول
20/04/2026 04:00:49
20/04/2026 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
مقرّ خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ستردّ قريباً على مهاجمة القوات الأميركية للسفينة الإيرانية
Lebanon 24
مقرّ خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ستردّ قريباً على مهاجمة القوات الأميركية للسفينة الإيرانية
18:24 | 2026-04-19
19/04/2026 06:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جمود في المباحثات… وحماس تضع "خطوطًا حمراء" أمام نزع السلاح
Lebanon 24
جمود في المباحثات… وحماس تضع "خطوطًا حمراء" أمام نزع السلاح
16:50 | 2026-04-19
19/04/2026 04:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أميركا احتجزت سفينة حاولت خرق "حصار إيران"
Lebanon 24
ترامب: أميركا احتجزت سفينة حاولت خرق "حصار إيران"
16:10 | 2026-04-19
19/04/2026 04:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر جديد في مضيق هرمز… سفينة فرنسية تتعرض لإطلاق نار تحذيري
Lebanon 24
توتر جديد في مضيق هرمز… سفينة فرنسية تتعرض لإطلاق نار تحذيري
16:07 | 2026-04-19
19/04/2026 04:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يتوعد وطهران تغلق… هل انهارت فرصة الاتفاق؟
Lebanon 24
ترامب يتوعد وطهران تغلق… هل انهارت فرصة الاتفاق؟
16:00 | 2026-04-19
19/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
Lebanon 24
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
01:45 | 2026-04-19
19/04/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
01:15 | 2026-04-19
19/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
05:00 | 2026-04-19
19/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
03:32 | 2026-04-19
19/04/2026 03:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إصرار من "الثنائي" على عدم العودة
Lebanon 24
إصرار من "الثنائي" على عدم العودة
01:30 | 2026-04-19
19/04/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24