مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي بولاية لويزيانا الأميركية

أفادت شرطة مدينة بولاية لويزيانا الأميركية، الأحد، بأن إطلاق نار جماعياً أودى بحياة 8 أطفال على الأقل.

وذكرت السلطات المحلية أن "أعمار الضحايا تراوحت بين عام واحد و14 عاماً، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بطلقات نارية 10 أشخاص".



كما قالت شرطة شريفبورت إن عناصرها استجابت لبلاغ نحو الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة " 79 ستريت"، حيث امتد مسرح الجريمة إلى 3 مواقع مرتبطة ببعضها.

وأضافت: "بعد مغادرة المكان، نفَّذ المشتبه به عملية سطو على سيارة قبل أن تلاحقه الشرطة، التي أردته قتيلاً خلال المطاردة". فيما تعتقد السلطات أنه "المسلح الوحيد في الهجوم".



وأشارت الشرطة إلى أن بعض الأطفال الذين كانوا في المنازل ينتمون إلى عائلة المشتبه به، من دون هويته، فيما لا يزال التحقيق في ملابسات الحادثة متواصلاً بمشاركة شرطة ولاية لويزيانا.