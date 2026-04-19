عربي-دولي

اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه

Lebanon 24
19-04-2026 | 13:51
اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه
أعلنت السلطات الأميركية توقيف سيدة في مطار لوس أنجلوس الدولي، بتهمة الاتجار بالأسلحة، نيابة عن حكومة إيران، لصالح الجيش السوداني.
وقال مكتب الادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة، في منشور له، الأحد، إن السيدة، وتُدعى شاميم مافي، متهمة بانتهاك القانون الأميركي، لتورطها في التوسط ببيع طائرات مسيّرة وقنابل وصواعق قنابل وملايين الطلقات من الذخيرة المصنّعة في إيران والمباعة إلى السودان.

وأضاف أنه "من المتوقع أن تمثل السيدة أمام المحكمة، يوم الإثنين بعد الظهر، في المحكمة الجزئية الأميركية بوسط مدينة لوس أنجلوس".

وقال مراقبون إن ما أعلنته السلطات الأميركية يكشف عمق التدخلات الخارجية في الحرب السودانية، ويسلط الضوء على حجم الدعم الذي تقدمه إيران للجيش السوداني المتحالف مع تنظيم الإخوان، المعروفة هناك بالحركة الإسلامية السودانية وكتائبها المسلحة.

ويرى المراقبون أن هذا التدخل الإيراني لا يقتصر على الدعم العسكري فحسب، بل يمتد إلى تعزيز نفوذ جماعات ذات توجهات أيديولوجية داخل الجيش السوداني، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد الصراع.

وسبق أن قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، إن الحرس الثوري الإيراني درّب ودعم مقاتلين مرتبطين بكتيبة البراء بن مالك، الكتيبة الرئيسية لتنظيم الإخوان التي تحارب إلى جانب الجيش في السودان.
