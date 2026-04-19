تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
19-04-2026
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الأميركية توقيف سيدة في مطار لوس أنجلوس الدولي، بتهمة الاتجار بالأسلحة، نيابة عن حكومة
إيران
، لصالح الجيش السوداني.
وقال مكتب الادعاء العام
الفيدرالي
في
الولايات المتحدة
، في منشور له، الأحد، إن السيدة، وتُدعى شاميم مافي، متهمة بانتهاك القانون الأميركي، لتورطها في التوسط ببيع طائرات مسيّرة وقنابل وصواعق قنابل وملايين الطلقات من الذخيرة المصنّعة في إيران والمباعة إلى
السودان
.
وأضاف أنه "من المتوقع أن تمثل السيدة أمام المحكمة، يوم الإثنين بعد الظهر، في المحكمة الجزئية الأميركية بوسط مدينة لوس أنجلوس".
وقال مراقبون إن ما أعلنته السلطات الأميركية يكشف عمق التدخلات الخارجية في الحرب السودانية، ويسلط الضوء على حجم الدعم الذي تقدمه إيران للجيش السوداني المتحالف مع تنظيم الإخوان، المعروفة هناك بالحركة الإسلامية السودانية وكتائبها المسلحة.
ويرى المراقبون أن هذا التدخل
الإيراني
لا يقتصر على الدعم العسكري فحسب، بل يمتد إلى تعزيز نفوذ جماعات ذات توجهات أيديولوجية داخل الجيش السوداني، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد الصراع.
وسبق أن قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، إن
الحرس الثوري الإيراني
درّب ودعم مقاتلين مرتبطين بكتيبة البراء بن مالك، الكتيبة الرئيسية لتنظيم الإخوان التي تحارب إلى جانب الجيش في السودان.
مواضيع ذات صلة
قائد الشرطة الإيرانية: اعتقال 100 شخص مرتبطين بجماعات إرهابية وضبط أسلحة وذخائر خلال عملياتنا الأخيرة
وزارة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 39 عميلا وضبط أسلحة وذخائر وأجهزة ستارلينك بحوزتهم في محافظة طهران
مخطط انتقامي ايراني.. هذا ما كشفه ترامب
بلومبرغ: إيران تطلب من السفن التواصل مع شركات وسيطة مرتبطة بالحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة
الحرس الثوري
الفيدرالي
الإيراني
السودان
الإسلام
الرئيسي
تابع
مقرّ خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ستردّ قريباً على مهاجمة القوات الأميركية للسفينة الإيرانية
18:24 | 2026-04-19
جمود في المباحثات… وحماس تضع "خطوطًا حمراء" أمام نزع السلاح
16:50 | 2026-04-19
ترامب: أميركا احتجزت سفينة حاولت خرق "حصار إيران"
16:10 | 2026-04-19
توتر جديد في مضيق هرمز… سفينة فرنسية تتعرض لإطلاق نار تحذيري
16:07 | 2026-04-19
ترامب يتوعد وطهران تغلق… هل انهارت فرصة الاتفاق؟
16:00 | 2026-04-19
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
01:45 | 2026-04-19
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
01:15 | 2026-04-19
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
05:00 | 2026-04-19
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
03:32 | 2026-04-19
إصرار من "الثنائي" على عدم العودة
01:30 | 2026-04-19
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:24 | 2026-04-19
مقرّ خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ستردّ قريباً على مهاجمة القوات الأميركية للسفينة الإيرانية
16:50 | 2026-04-19
جمود في المباحثات… وحماس تضع "خطوطًا حمراء" أمام نزع السلاح
16:10 | 2026-04-19
ترامب: أميركا احتجزت سفينة حاولت خرق "حصار إيران"
16:07 | 2026-04-19
توتر جديد في مضيق هرمز… سفينة فرنسية تتعرض لإطلاق نار تحذيري
16:00 | 2026-04-19
ترامب يتوعد وطهران تغلق… هل انهارت فرصة الاتفاق؟
15:38 | 2026-04-19
اتصال بين رئيسي وزراء باكستان وإيران يتناول الصراع الإقليمي
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24