تعاون إسرائيلي أرجنتيني جديد في مجالات الأمن والتكنولوجيا

وثّقت والأرجنتين شراكتهما عبر توقيع 3 اتفاقيات جديدة، شملت الطيران ومكافحة الإرهاب والذكاء الاصطناعي، علحسب ى ما أوردت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأحد.



وجاء توقيع الاتفاقيات الثلاث، بعد أن وصل رئيس الأرجنتين خافيير مايلي في وقت سابق الأحد إلى البلاد، في زيارة هي الثالثة له منذُ توليه منصبه.



ووقّعت إسرائيل والأرجنتين اتفاقية طيران سيتم بموجبها، إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى الأرجنتين خلال العام الجاري، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".



وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة "إل عال"، أميكام بن تسفي، في بيان مشترك مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أن رحلات جوية مباشرة من وإلى الأرجنتين "ستُسيّر هذا العام"، لكنه لم يُحدد موعدًا دقيقًا، مضيفًا أن "هذا خط طيران مهم للجالية اليهودية في الأرجنتين".





وبحسب الصحيفة، وقّعت إسرائيل والأرجنتين اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب، وأخرى في مجال .



وشكر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي رئيس الوزراء على بيانهما المشترك في خطاب ألقاه بالإسبانية، واختتم كلمته بهتافه الشهير: "عاشت الحرية، إلى الجحيم!".



بدوره أشار إلى الحرب مع ، حيثُ قال: "لقد حققنا إنجازات هائلة، لكن الحرب لم تنتهِ بعد. كل لحظة قد تحمل معها تطورات جديدة".



