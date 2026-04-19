تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تعاون إسرائيلي أرجنتيني جديد في مجالات الأمن والتكنولوجيا

Lebanon 24
19-04-2026 | 14:44
A-
A+

تعاون إسرائيلي أرجنتيني جديد في مجالات الأمن والتكنولوجيا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وثّقت إسرائيل والأرجنتين شراكتهما عبر توقيع 3 اتفاقيات جديدة، شملت الطيران ومكافحة الإرهاب والذكاء الاصطناعي، علحسب ى ما أوردت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأحد.

وجاء توقيع الاتفاقيات الثلاث، بعد أن وصل رئيس الأرجنتين خافيير مايلي في وقت سابق من اليوم الأحد إلى البلاد، في زيارة هي الثالثة له منذُ توليه منصبه.

ووقّعت إسرائيل والأرجنتين اتفاقية طيران سيتم بموجبها، إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى الأرجنتين خلال العام الجاري، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة "إل عال"، أميكام بن تسفي، في بيان مشترك مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أن رحلات جوية مباشرة من وإلى الأرجنتين "ستُسيّر هذا العام"، لكنه لم يُحدد موعدًا دقيقًا، مضيفًا أن "هذا خط طيران مهم للجالية اليهودية في الأرجنتين".


وبحسب الصحيفة، وقّعت إسرائيل والأرجنتين اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب، وأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وشكر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بيانهما المشترك في خطاب ألقاه بالإسبانية، واختتم كلمته بهتافه الشهير: "عاشت الحرية، إلى الجحيم!".

بدوره أشار نتنياهو إلى الحرب مع إيران، حيثُ قال: "لقد حققنا إنجازات هائلة، لكن الحرب لم تنتهِ بعد. كل لحظة قد تحمل معها تطورات جديدة".
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24