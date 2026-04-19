ترامب: إطار الاتفاق مع إيران أصبح جاهزاً

أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع .



وقال للقناة الـ 12 "متفائل جدا بشأن التوصل لصفقة مع ".

كما أضاف "إطار الاتفاق مع إيران أصبح جاهزاً بالفعل".



إلى ذلك أعلن أنه سيذهب إلى باكستان إذا تم التوصل لاتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن حصار إيران البحري سيستمر في ظل المفاوضات بين طهران وواشنطن، وفق ما نقلته " بوست".



أتى ذلك، بعدما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأحد، أن إيران لم تتخذ قراراً بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان "في ظل استمرار الحصار البحري". كما أفاد مصدر مطلع لم تحدد هويته "ما دامت البحرية الأميركية تواصل إغلاق مضيق هرمز، فلن يكون هناك مزيد من المفاوضات".



لكن رغم ذلك أشارت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا رسائل خلال الأيام الماضية بوساطة باكستان.



وقرر ترامب في وقت سابق الأحد إرسال وفد إلى إسلام آباد غدا الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، مع تجديد تهديده بتدمير بنيتها التحتية، فيما تبادل البلدان الاتهام بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.



وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "يتوجه ممثلون عني إلى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك مساء الغد (الاثنين)، للمفاوضات"، مضيفا أنه يعرض على طهران "اتفاقاً معقولاً".



وحذّر من أن " ستدمر كل محطة لإنتاج الطاقة، وكل جسر في إيران" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يضع حداً نهائيا للحرب.