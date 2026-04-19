Najib Mikati
ترامب: إطار الاتفاق مع إيران أصبح جاهزاً

19-04-2026 | 15:08
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقال للقناة الـ 12 الإسرائيلية "متفائل جدا بشأن التوصل لصفقة مع إيران".
كما أضاف "إطار الاتفاق مع إيران أصبح جاهزاً بالفعل".

إلى ذلك أعلن ترامب أنه سيذهب إلى باكستان إذا تم التوصل لاتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن حصار إيران البحري سيستمر في ظل المفاوضات بين طهران وواشنطن، وفق ما نقلته "نيويورك بوست".

أتى ذلك، بعدما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأحد، أن إيران لم تتخذ قراراً بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان "في ظل استمرار الحصار البحري". كما أفاد مصدر مطلع لم تحدد هويته "ما دامت البحرية الأميركية تواصل إغلاق مضيق هرمز، فلن يكون هناك مزيد من المفاوضات".

لكن رغم ذلك أشارت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا رسائل خلال الأيام الماضية بوساطة باكستان.

وقرر ترامب في وقت سابق الأحد إرسال وفد إلى إسلام آباد غدا الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، مع تجديد تهديده بتدمير بنيتها التحتية، فيما تبادل البلدان الاتهام بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "يتوجه ممثلون عني إلى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك مساء الغد (الاثنين)، للمفاوضات"، مضيفا أنه يعرض على طهران "اتفاقاً معقولاً".

وحذّر من أن "الولايات المتحدة ستدمر كل محطة لإنتاج الطاقة، وكل جسر في إيران" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يضع حداً نهائيا للحرب.
مواضيع ذات صلة
عراقجي: بعد أسبوعين من الحرب مع إيران أصبح البيت الأبيض يتوسل للعالم
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لحظة توقيع الاتفاق مع إيران سينتهي الحصار
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سعر النفط سيتراجع بشكل حاد وسريع بمجرد إبرام الاتفاق مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لو لم أنهِ الاتفاق الذي وقعه أوباما مع إيران لكنا على شفا حرب نووية
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:24 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:24 | 2026-04-19
Lebanon24
16:50 | 2026-04-19
Lebanon24
16:10 | 2026-04-19
Lebanon24
16:07 | 2026-04-19
Lebanon24
16:00 | 2026-04-19
Lebanon24
15:38 | 2026-04-19
