إسرائيل تعيد إقامة مستوطنة بالضفة

أعاد وزراء إسرائيليون، الأحد، افتتاح مستوطنة صانور في المحتلة، والتي كانت قد أُخليت قبل 20 عاما، في خطوة رافقتها تصريحات رافضة لقيام دولة فلسطينية ودعوات لعودة الاستيطان في .





وقال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "في هذا اليوم المميز نحتفل بتصحيح تاريخي لعملية الطرد غير القانونية" من الضفة الغربية.



وأضاف: "نحن نلغي عار الانفصال وندفن فكرة ونعود إلى الاستيطان في صانور".



ودعا سموتريتش وهو مستوطن يسكن في مستوطنة قرب مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية، إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة باعتباره "حزاما امنيا" لدولة .



وتم إخلاء صانور وهي قرية فلسطينية تقع مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، في العام 2005 ضمن سياسة "فك الارتباط" التي شهدت أيضا انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.



ووافقت الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تُعد من بين الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، على إعادة بناء الأربع في شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها عام 2005.



ووافقت السلطات على بناء 126 وحدة سكنية في "صانور" وحدها. وشارك في مراسم الأحد، عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي.



وأظهرت صور مجموعة من المنازل الجاهزة البيضاء المصطفّة على تلة خضراء.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 16 عائلة انتقلت إلى المستوطنة التي أُعيد إنشاؤها في الأيام الأخيرة، من بينها عائلة يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية.



وكان داغان من بين الذين تم إخلاؤهم من "صانور" عام 2005 خلال خطة فك الارتباط.



وقال داغان بعد قص الشريط: "اليوم، نحن نصنع التاريخ اليوم ... بالنسبة لي وعلى الصعيدين الوطني والشخصي، هذا يمثل انتهاء لمرحلة".



وأضاف: "لقد أقسمنا: صانور، لا مزيد من الاقتلاع، لا مزيد من الانسحابات. لقد عدنا لنَبقى".

