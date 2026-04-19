إسرائيل تعيد إقامة مستوطنة بالضفة

أعاد وزراء إسرائيليون، الأحد، افتتاح مستوطنة صانور في الضفة الغربية المحتلة، والتي كانت قد أُخليت قبل 20 عاما، في خطوة رافقتها تصريحات رافضة لقيام دولة فلسطينية ودعوات لعودة الاستيطان في قطاع غزة.


وقال وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "في هذا اليوم المميز نحتفل بتصحيح تاريخي لعملية الطرد غير القانونية" من الضفة الغربية.

وأضاف: "نحن نلغي عار الانفصال وندفن فكرة الدولة الفلسطينية ونعود إلى الاستيطان في صانور".

ودعا سموتريتش وهو مستوطن يسكن في مستوطنة قرب مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية، إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة باعتباره "حزاما امنيا" لدولة إسرائيل.

وتم إخلاء صانور وهي قرية فلسطينية تقع جنوب غرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، في العام 2005 ضمن سياسة "فك الارتباط" الإسرائيلية التي شهدت أيضا انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تُعد من بين الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، على إعادة بناء المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها عام 2005.

ووافقت السلطات على بناء 126 وحدة سكنية في "صانور" وحدها. وشارك في مراسم الأحد، عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي.

وأظهرت صور وكالة فرانس برس مجموعة من المنازل الجاهزة البيضاء المصطفّة على تلة خضراء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 16 عائلة انتقلت إلى المستوطنة التي أُعيد إنشاؤها في الأيام الأخيرة، من بينها عائلة يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وكان داغان من بين الذين تم إخلاؤهم من "صانور" عام 2005 خلال خطة فك الارتباط.

وقال داغان بعد قص الشريط: "اليوم، نحن نصنع التاريخ اليوم ... بالنسبة لي وعلى الصعيدين الوطني والشخصي، هذا يمثل انتهاء لمرحلة".

وأضاف: "لقد أقسمنا: صانور، لا مزيد من الاقتلاع، لا مزيد من الانسحابات. لقد عدنا لنَبقى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى ومستوطنات بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: اتساع رقعة الإنذارات لتشمل شمال إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني باتجاه وسط إسرائيل والقدس ومستوطنات الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بالنقب وديمونة وبئر السبع ومستوطنات بالضفة وغلاف غزة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:24 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:24 | 2026-04-19
Lebanon24
16:50 | 2026-04-19
Lebanon24
16:10 | 2026-04-19
Lebanon24
16:07 | 2026-04-19
Lebanon24
16:00 | 2026-04-19
Lebanon24
15:38 | 2026-04-19
