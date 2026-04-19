عربي-دولي
اتصال بين رئيسي وزراء باكستان وإيران يتناول الصراع الإقليمي
Lebanon 24
19-04-2026
|
15:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء
الباكستاني
شهباز شريف، إنه تحدث إلى
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
حول الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أن إسلام آباد تؤدي دورها في دعم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف شريف في منشور عبر منصة "إكس" أنه أطلع
بزشكيان
خلال الاتصال على فحوى محادثات أجراها مؤخراً مع قادة
السعودية
وقطر وتركيا.
وقال شريف "عبرت عن تقديري لانخراط
إيران
، بما في ذلك إرسالها وفداً رفيع المستوى إلى إسلام آباد لإجراء محادثات تاريخية، وكذلك المناقشات التي جرت مع
قائد الجيش
(الباكستاني) عاصم منير في
طهران
."
وأبلغ شريف بزشكيان أن باكستان ما زالت متمسكة بدورها في دعم السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
