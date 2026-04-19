ترامب يتوعد وطهران تغلق… هل انهارت فرصة الاتفاق؟

اشتدت حالة الفوضى في مضيق هرمز وتصاعدت المواجهات في ، ما أدى إلى تقويض الآمال التي تحدث عنها الرئيس الأميركي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران، في ظل اضطراب متزايد في أسواق الطاقة والملاحة البحرية.وأعادت ، يوم السبت، فرض قيود على حركة السفن في مضيق هرمز، حيث بثّت تحذيرات للسفن في المنطقة تفيد بأن الممر المائي مغلق أمام الملاحة البحرية، فيما أفاد مالكو سفن بوقوع إطلاق نار باتجاه ناقلة عملاقة، وفقًا لمصادر في القطاع فضّلت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الوضع الأمني.وقال المتحدث باسم الرئيس مسعود بزشكيان، مهدي طباطبائي، في بيان، إن "انتهاك الثقة المتكرر واستغلال هذا التنازل الكبير لأغراض دعائية أدى إلى إعادة إغلاق المضيق مرة أخرى.وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء السبت، إن استمرار الحصار البحري الأميركي هو السبب وراء تقييد حركة العبور في مضيق هرمز، واصفًا القرار بأنه “متهور وينم عن جهل".وأضاف قاليباف في خطاب متلفز: "من غير الممكن أن يعبر الآخرون مضيق هرمز بينما لا نستطيع نحن ذلك".وأشار قاليباف، الذي ترأس الوفد الإيراني في محادثات سابقة مع الولايات المتحدة في باكستان، إلى أن فجوات التفاوض لا تزال "كبيرة"، لكنه أكد وجود تقدم في المحادثات، موضحًا أن القوات المسلحة مستعدة للتحرك حتى أثناء استمرار المفاوضات.وفي بيان منفصل، حذّرت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، السفن من مغادرة مراسيها في الخليج العربي وبحر عُمان، معتبرة أن الاقتراب من المضيق "سيُعد تعاونًا مع العدو، وسيتم استهداف السفن المخالفة".في المقابل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأميركي يستعد خلال الأيام المقبلة للصعود على متن ناقلات نفط مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، بهدف الضغط على طهران لإعادة فتح الممر البحري.ترامب: إيران لن تنجح في ابتزازناوقال ترامب للصحفيين إن إيران "تحاول إغلاق المضيق كما كانت تفعل منذ سنوات، لكنها لن تنجح في ابتزازنا"، مضيفًا: "نجري محادثات ونتخذ موقفًا صارمًا"، "، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير الصحيفة.ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من إعلان إيران إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، وسط تباين في الرسائل السياسية، حيث اتهمت طهران واشنطن بمواصلة الحصار البحري ووصفت ذلك بأنه "قرصنة بحرية".وعلى صعيد آخر، شهد لبنان تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، ما أثار مخاوف من تراجع وقف إطلاق النار الهش، حيث أعلن الجيش تنفيذ ضربات ضد "عناصر تخريبية" في جنوب لبنان، فيما أشارت تقارير إلى مقتل جندي فرنسي ضمن قوات حفظ السلام الأممية.انهيار وقف إطلاق النار في لبنانظهرت أيضًا مؤشرات على احتمال انهيار وقف إطلاق النار في لبنان، المرتبط بقرار إيران السماح بالمرور عبر مضيق هرمز. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أشخاصا اقتربوا من قواته في انتهاك للهدنة. تُبدد هذه التطورات التفاؤل المتزايد بأن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف وعطلت صادرات الطاقة من الخليج العربي.يسمح الاتفاق بين ولبنان لتل أبيب "بالحفاظ على حقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية".يوم السبت، قامت إسرائيل بعمليات قصف في جنوب لبنان. كما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن مقتل جندي فرنسي في هجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وألمح إلى أن - وكيل إيران - هو المسؤول.وقد تزايد الزخم نحو سلام دائم، حيث أعلنت طهران يوم الجمعة أن مضيق هرمز مفتوح للملاحة التجارية.وبدأت بوادر التوتر بالظهور يوم السبت مع انتقاد إيران للحصار الأميركي المستمر.وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت البحرية أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط قبل أن تُطلق عليها النار، مضيفةً أن السفينة وطاقمها بخير. كما أفادت بأن سفينة حاويات أصيبت بقذيفة مجهولة في حادث منفصل قبالة سواحل عُمان.مضيق هرمز يعود مجددا إلى قلب الأزمةوفقًا لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية، صرّح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف بأن إيران تسيطر على المضيق وستضمن حقوقها "سواء على طاولة المفاوضات أو في الميدان".وقد غيّرت عدة ناقلات نفط مسارها يوم السبت بعد أن بدت وكأنها تحاول عبور الممر المائي الضيق. ولم يتضح على الفور سبب تغيير مسارها.وسعت ناقلات أخرى إلى استغلال الفرصة التي أتاحها إعلان يوم الجمعة. فقد أبحرت ناقلة النفط الخام العملاقة "إف بي إم سي سي لورد"، جنوب جزيرة لارك الإيرانية، وكانت متجهة إلى خليج عُمان ظهر يوم السبت تقريبًا، مشيرةً إلى أن وجهتها هي الفجيرة.تتجه أيضاً بضع ناقلات نفط أخرى نحو المضيق. في وقت سابق، اتجهت ثلاث ناقلات غاز طبيعي مسال وناقلة منتجات نفطية - بعضها خاضع لعقوبات أميركية - شرقاً إلى خليج عُمان، بينما تبعتها ناقلة منتجات ترفع علم باكستان على مقربة. كما اقتربت عدة ناقلات غاز طبيعي مسال من المضيق.كتب محللو بلومبرغ إيكونوميكس في تقرير: "مع أن اتفاقاً يبدو وشيكاً، قد ينهي الجولة الحالية من الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، ويخفف الضغط على أسواق الطاقة، فمن غير المرجح أن يُفضي إلى سلام كامل أو دائم. ونُقيّم أن أي اتفاق سيكون محدوداً وهشاً".ارتباك بشأن الاتفاقوقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تُعيد لإيران أي أموال مُجمدة. وأبلغ وكالة بلومبرغ في مقابلة هاتفية يوم الجمعة أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى، وأن "معظم النقاط الرئيسية" في المحادثات معها قد تم الاتفاق عليها.كما لوّح الرئيس في المقابلة بخطر استئناف الضربات على إيران بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار الحالي الأسبوع المقبل. وقال: "ربما لن أمدد وقف إطلاق النار، وبالتالي سيستمر الحصار، وللأسف سنضطر إلى استئناف إلقاء القنابل".وتُعدّ تصريحات ترامب وإعلان طهران بشأن مضيق هرمز يوم الجمعة أحدث المؤشرات على أن الجانبين يعملان سرًا على التوصل إلى اتفاق بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات المباشرة في باكستان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق.وشهدت الحرب ردود فعل إيرانية على القواعد الأميركية في أنحاء المنطقة، وضربات على بنى تحتية للنفط والغاز تابعة لدول الخليج العربي، مما أدى إلى أزمة طاقة عالمية.الأموال الإيرانية المجمدةوانخفضت أسعار النفط والوقود والغاز الطبيعي بشكل حاد وسط آمال بأن تؤدي التطورات الأخيرة إلى إنهاء الحرب وإمكانية مرور المزيد من إمدادات الطاقة بأمان عبر مضيق هرمز. وهبط خام برنت بنسبة 9% يوم الجمعة إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل، متراجعًا عن معظم المكاسب التي حققها منذ بداية الحرب. كما انخفضت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا.وفي تحول ملحوظ، تراجعت أسعار النفط الفعلية بشكل كبير بالتزامن مع أسعار العقود الآجلة الرئيسية. يوم الجمعة، انخفض سعر خام برنت، وهو أهم سعر فعلي للنفط في العالم، إلى ما دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس. وواصلت الأسهم ارتفاعها وسط تكهنات بقرب انتهاء الحرب.وذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين لم يُكشف عن هويتهما، أن أحد المقترحات المطروحة للنقاش هو أن تُفرج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.وقد رفض ترامب هذا المقترح خلال مقابلة هاتفية، مُكرراً رفضه القاطع عندما سُئل عما إذا كان سيُفرج عن مبلغ الـ 20 مليار دولار. 