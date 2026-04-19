توتر جديد في مضيق هرمز… سفينة فرنسية تتعرض لإطلاق نار تحذيري

أعلنت شركة الشحن "سي إم آ-سي جي إم" أن سفينة تابعة لها "تعرّضت أمس (السبت) لطلقات تحذيرية" في مضيق هرمز، وأشارت إلى أن "الطاقم لم يصب بأي أذى".



بينما أوضحت المنظمة البحرية الدولية أن سفينة "إيفرغليد" التابعة لـ"سي إم آ-سي جي إم" أصيبت بأضرار السبت، من دون أي تفاصيل.





وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق من اليوم الأحد في منشور عبر منصته "تروث سوشال" إن طلقات إيرانية استهدفت "سفينة فرنسية" وكذلك سفينة شحن بريطانية.



وكانت أعلنت الجمعة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس الإنتاج العالمي من والغاز الطبيعي المسال، بعدما تم الاتفاق على وقف موقت لإطلاق النار بين وحزب الله في .





لكن طهران أعادت إغلاق المضيق بعدما أصر على أن الحصار المفروض على الموانئ سيبقى إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي.



وحذّر الحرس الثوري من أن أي محاولة للمرور عبر مضيق هرمز من دون إذن "ستُعتبر تعاونا مع العدو، وسيتم استهداف السفينة المخالفة".



