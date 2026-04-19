Najib Mikati
جمود في المباحثات… وحماس تضع "خطوطًا حمراء" أمام نزع السلاح

19-04-2026 | 16:50
جمود في المباحثات… وحماس تضع خطوطًا حمراء أمام نزع السلاح
جمود في المباحثات… وحماس تضع خطوطًا حمراء أمام نزع السلاح photos 0
أعلن مسؤول رفيع في "مجلس السلام" أن حركة حماس تضع سلسلة من الشروط مقابل نزع سلاحها، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف المسؤول: "المفاوضات ما زالت مطولة، وفرص موافقة حماس على نزع سلاحها متساوية، لن توافق الولايات المتحدة إلا على اتفاق حقيقي وكامل، وبعد أسبوع من المفاوضات ما زلنا في نفس الموقف تقريبًا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "وافقت على كل شيء"، لا سيما  التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية بالوكالة، مثل حزب الله وحماس والتخلص من اليورانيوم المخصب.

وأضاف ترامب لـ"سي بي إس نيوز" أن القيام بهذه المهمة لن تشارك فيه القوات البرية الأمريكية، ولكن عندما سُئل عن الجهة التي ستستعيدها، اكتفى بالقول: "رجالنا". 


وأوضح ترامب: "لا، لن نرسل قوات. سننزل معهم ونحصل عليه، ثم سنستولي عليه. سنجمعه معًا لأنه بحلول ذلك الوقت، سيكون لدينا اتفاق، ولن تكون هناك حاجة للقتال بعد التوصل إلى اتفاق. أليس هذا رائعًا؟ هذا أفضل. كنا سنفعل العكس لو اضطررنا لذلك".

 
