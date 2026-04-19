عربي-دولي
بعد الاستيلاء عليها واستهدافها من قبل أميركا.. هذا مصير السفينة الايرانية "توسكا"
Lebanon 24
19-04-2026
|
22:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت صحيفة "
نيويورك
تايمز" عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن سفينة الشحن
الإيرانية
التي سيطرت عليها البحرية الأميركية الأحد باتت الآن "قيد الاحتجاز"، وذلك خلال استمرار أعمال تفتيشها وحمولتها.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم
الكشف عن
هويته، أن فرقة من الوحدة البحرية 31 كانت تجري عملية التفتيش الأحد، على أن يُتخذ القرار المناسب بشأن مصير السفينة المعطلة فور انتهاء الإجراءات.
ولفت خبراء إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة هو قطر السفينة المنكوبة إلى سلطنة عُمان.
وكانت "توسكا" واحدة من "عدة سفن محل اهتمام" تراقبها أجهزة الاستخبارات الأميركية في الأيام الأخيرة، داخل نطاق الحصار وخارجه، بحسب المسؤول العسكري.
وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية للصحفيين يوم الجمعة: "نحن نراقب كل واحدة منها".
يدوره، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إن مدمّرة أمريكية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع
العلم
الإيراني
في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر حصار بحري تفرضه
الولايات المتحدة
.
وكتب
ترامب
على منصته "تروث سوشال" أن سفينة الشحن توسكا التي ترفع العلم الإيراني "حاولت كسر حصارنا البحري".
وتابع أن السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، ما دفع المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة إلى "إيقافها تماما عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات".
