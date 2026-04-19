مذبحة عائلية تهز أميركا.. 8 أطفال ضحايا رصاص "قريب"

قُتل ثمانية أطفال وأُصيب شخصان آخران في حادث إطلاق نار جماعي وقع فجر الأحد التاسع عشر من نيسان في مدينة بولاية لويزيانا.



وقال المتحدث باسم إدارة شرطة شريفبورت كريستوفر بورديلون في إن السلطات استجابت للبلاغ بعد الساعة السادسة صباحاً بقليل، وعثرت على عشرة أشخاص مصابين بأعيرة نارية في مسرح وصفه بأنه "كبير جداً" امتد على منزلين متجاورين.



وأكد بورديلون أن جميع الضحايا الثمانية المتوفين هم من القُصّر، تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأربعة عشر عاماً تقريباً، مشيراً إلى أن الحادث يبدو "عائلياً" بطبيعته وليس عشوائياً.



وبحسب رواية الشرطة، فر المشتبه به بعد إطلاق النار مستخدماً سيارة مسروقة، مما دفع القوات لملاحقته حتى أبرشية بوسير المجاورة، حيث انتهت المطاردة بتبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتله.



وأضاف بورديلون: "نعتقد أنه الشخص أطلق النار في هذه المواقع". وأوضح المحققون أن بعض الأطفال الضحايا تربطهم صلة قرابة بالمطلق النار.



ولم تُعلن بعد هويات المشتبه به أو الضحايا، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

