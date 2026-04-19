تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مذبحة عائلية تهز أميركا.. 8 أطفال ضحايا رصاص "قريب"

Lebanon 24
19-04-2026 | 23:01
A-
A+
مذبحة عائلية تهز أميركا.. 8 أطفال ضحايا رصاص قريب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل ثمانية أطفال وأُصيب شخصان آخران في حادث إطلاق نار جماعي وقع فجر الأحد التاسع عشر من نيسان في مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة شريفبورت كريستوفر بورديلون في مؤتمر صحفي إن السلطات استجابت للبلاغ بعد الساعة السادسة صباحاً بقليل، وعثرت على عشرة أشخاص مصابين بأعيرة نارية في مسرح وصفه بأنه "كبير جداً" امتد على منزلين متجاورين.

وأكد بورديلون أن جميع الضحايا الثمانية المتوفين هم من القُصّر، تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأربعة عشر عاماً تقريباً، مشيراً إلى أن الحادث يبدو "عائلياً" بطبيعته وليس عشوائياً.

وبحسب رواية الشرطة، فر المشتبه به بعد إطلاق النار مستخدماً سيارة مسروقة، مما دفع القوات لملاحقته حتى أبرشية بوسير المجاورة، حيث انتهت المطاردة بتبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتله.

وأضاف بورديلون: "نعتقد أنه الشخص الوحيد الذي أطلق النار في هذه المواقع". وأوضح المحققون أن بعض الأطفال الضحايا تربطهم صلة قرابة بالمطلق النار.

ولم تُعلن بعد هويات المشتبه به أو الضحايا، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.
عربي-دولي

منوعات

تبادل لإطلاق النار

الوحيد الذي

مؤتمر صحفي

شريفبورت

المطار

كريستو

ديلون

بوسي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24