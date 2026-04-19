تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مذبحة عائلية تهز أميركا.. 8 أطفال ضحايا رصاص "قريب"
Lebanon 24
19-04-2026
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل ثمانية أطفال وأُصيب شخصان آخران في حادث إطلاق نار جماعي وقع فجر الأحد التاسع عشر من نيسان في مدينة
شريفبورت
بولاية لويزيانا.
وقال المتحدث باسم إدارة شرطة شريفبورت كريستوفر بورديلون في
مؤتمر صحفي
إن السلطات استجابت للبلاغ بعد الساعة السادسة صباحاً بقليل، وعثرت على عشرة أشخاص مصابين بأعيرة نارية في مسرح وصفه بأنه "كبير جداً" امتد على منزلين متجاورين.
وأكد بورديلون أن جميع الضحايا الثمانية المتوفين هم من القُصّر، تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأربعة عشر عاماً تقريباً، مشيراً إلى أن الحادث يبدو "عائلياً" بطبيعته وليس عشوائياً.
وبحسب رواية الشرطة، فر المشتبه به بعد إطلاق النار مستخدماً سيارة مسروقة، مما دفع القوات لملاحقته حتى أبرشية بوسير المجاورة، حيث انتهت المطاردة بتبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتله.
وأضاف بورديلون: "نعتقد أنه الشخص
الوحيد الذي
أطلق النار في هذه المواقع". وأوضح المحققون أن بعض الأطفال الضحايا تربطهم صلة قرابة بالمطلق النار.
ولم تُعلن بعد هويات المشتبه به أو الضحايا، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24