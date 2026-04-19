مذبحة عائلية تهز أميركا.. أب قتل أطفاله الـ7 (صور)

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة شريفبورت كريستوفر بورديلون في إن السلطات استجابت للبلاغ بعد الساعة السادسة صباحاً بقليل، وعثرت على عشرة أشخاص مصابين بأعيرة نارية في مسرح وصفه بأنه "كبير جداً" امتد على منزلين متجاورين.وأكد بورديلون أن جميع الضحايا الثمانية المتوفين هم من القُصّر، تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأربعة عشر عاماً تقريباً، مشيراً إلى أن الحادث يبدو "عائلياً" بطبيعته وليس عشوائياً، إذ أفادت معلومات عن أن شمر إلكينز (31 عامًا)، الأب، قد أطلق النار فقتل 8 أطفال، من بينهم سبعة من أولاده.وبحسب رواية الشرطة، فر المشتبه به بعد إطلاق النار مستخدماً سيارة مسروقة، مما دفع القوات لملاحقته حتى أبرشية بوسير المجاورة، حيث انتهت المطاردة بتبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتله.وأضاف بورديلون: "نعتقد أنه الشخص أطلق النار في هذه المواقع". وأوضح المحققون أن بعض الأطفال الضحايا تربطهم صلة قرابة بالمطلق النار.

وقالت الشرطة إن الهجمات بدأت قبل بقليل الأحد في حي يقع جنوب وسط مدينة شريفبورت، حيث أطلق المشتبه به النار على امرأة في أحد المنازل، ثم قاد سيارته إلى موقع آخر "حيث نُفّذت هذه الجريمة المروّعة". وأضاف بورديلون أن سبعة أطفال قُتلوا داخل المنزل الثاني، فيما عُثر على طفل آخر ميتًا على سطح المنزل بعد أن بدا أنه حاول الفرار.كما قفز طفل آخر من السطح، وكان من المتوقع أن ينجو بعد نقله إلى المستشفى.فيما قال قائد شرطة شريفبورت، واين : "لا أعرف حقًا ماذا أقول، قلبي مذهول.. لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن أن يقع حدث كهذا".