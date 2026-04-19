مذبحة عائلية تهز أميركا.. أب قتل أطفاله الـ7 (صور)

19-04-2026 | 23:01
مذبحة عائلية تهز أميركا.. أب قتل أطفاله الـ7 (صور)
قُتل ثمانية أطفال وأُصيب شخصان آخران في حادث إطلاق نار جماعي وقع فجر الأحد التاسع عشر من نيسان في مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة شريفبورت كريستوفر بورديلون في مؤتمر صحفي إن السلطات استجابت للبلاغ بعد الساعة السادسة صباحاً بقليل، وعثرت على عشرة أشخاص مصابين بأعيرة نارية في مسرح وصفه بأنه "كبير جداً" امتد على منزلين متجاورين.

وأكد بورديلون أن جميع الضحايا الثمانية المتوفين هم من القُصّر، تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأربعة عشر عاماً تقريباً، مشيراً إلى أن الحادث يبدو "عائلياً" بطبيعته وليس عشوائياً، إذ أفادت معلومات عن أن شمر إلكينز (31 عامًا)،  الأب، قد أطلق النار فقتل 8 أطفال، من بينهم سبعة من أولاده.  
صورة الأب القاتل وأطفاله

وبحسب رواية الشرطة، فر المشتبه به بعد إطلاق النار مستخدماً سيارة مسروقة، مما دفع القوات لملاحقته حتى أبرشية بوسير المجاورة، حيث انتهت المطاردة بتبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتله.

وأضاف بورديلون: "نعتقد أنه الشخص الوحيد الذي أطلق النار في هذه المواقع". وأوضح المحققون أن بعض الأطفال الضحايا تربطهم صلة قرابة بالمطلق النار.
وقالت الشرطة إن الهجمات بدأت قبل شروق الشمس بقليل الأحد في حي يقع جنوب وسط مدينة شريفبورت، حيث أطلق المشتبه به النار على امرأة في أحد المنازل، ثم قاد سيارته إلى موقع آخر "حيث نُفّذت هذه الجريمة المروّعة". وأضاف بورديلون أن سبعة أطفال قُتلوا داخل المنزل الثاني، فيما عُثر على طفل آخر ميتًا على سطح المنزل بعد أن بدا أنه حاول الفرار.
من موقع الحادث في مدينة شريفبورت (رويترز)

كما قفز طفل آخر من السطح، وكان من المتوقع أن ينجو بعد نقله إلى المستشفى.

فيما قال قائد شرطة شريفبورت، واين سميث: "لا أعرف حقًا ماذا أقول، قلبي مذهول.. لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن أن يقع حدث كهذا".
من موقع الحادث في مدينة شريفبورت (رويترز)
مواضيع ذات صلة
خامنئي: المستكبرون في العالم أظهروا صورتهم عندما أقدموا على قتل أطفالنا
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 12:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها!
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 12:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار على إبن عمّه بسبب خلافات عائليّة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 12:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة عائلية لداليدا خليل تثير إعجاب الجمهور
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 12:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تبادل لإطلاق النار

الوحيد الذي

شروق الشمس

مؤتمر صحفي

المطار

رويترز

ا ف ب

ديلون

