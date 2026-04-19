عربي-دولي
بعد رصد يومين.. مسيّرة تُحول منصة صواريخ حوثية إلى كرة لهب في البيضاء
Lebanon 24
19-04-2026
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت "
العين
الإخبارية" عن مصدر يمني قوله إن طائرة مسيّرة شنت غارة جوية مساء الأحد على منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في محيط مديرية مُكيراس بمحافظة البيضاء.
وأوضح المصدر أن القصف وقع بعد يومين من "رصد مكثف" للمنطقة بواسطة طائرات استطلاعية.
وهزّ انفجار عنيف أرجاء المديرية الخاضعة لسيطرة الجماعة، وسط تأكيدات من ناشطين وسكان في بلدة "
بركان
" الجبلية المطلة على
بحر العرب
، والتي تُستخدم لنصب منصات إطلاق الصواريخ والمسيّرات.
ورجّحت مصادر إعلامية أن تكون الغارة قد نُفذت بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.
بدوره، أكد
المركز الإعلامي
لجبهة ثرة المحاذية للمنطقة "وقوع ضربة جوية استهدفت أحد مواقع المليشيات الحوثية في مديرية مُكيراس بواسطة طائرة بدون طيار"، مشيراً إلى أن "عملية التحقق وجمع المعلومات ما تزال مستمرة".
وتتميز مُكيراس بتضاريسها الجبلية الوعرة وارتفاعها الذي يتجاوز 2170 متراً عن سطح البحر، وتقطنها قبيلة العواذل. وتُشير تقارير يمنية إلى استغلال الحوثيين لطبيعة المنطقة في تحصين مرافق ومخابئ عسكرية.
