عودة "جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط... وانضمامها إلى "أبراهام لينكولن"

أفادت شبكة " "، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس جيرالد عادت إلى برفقة مدمرتين، بعدما عبرت باتجاه .

وأضافت الشبكة أن الحاملة انضمت إلى حاملة الطائرات الأخرى يو إس إس أبراهام لينكولن التي تنشط في شمال بحر العرب، بحسب ما نقلت وكالة عن "سي بي إس".

وكانت يو إس إس جيرالد فورد قد غادرت العمليات القتالية في الماضي بعد اندلاع حريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض حصاراً بحرياً على الموانئ .