عودة "جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط... وانضمامها إلى "أبراهام لينكولن"

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس جيرالد فورد عادت إلى الشرق الأوسط برفقة مدمرتين، بعدما عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأحمر.
وأضافت الشبكة أن الحاملة انضمت إلى حاملة الطائرات الأخرى يو إس إس أبراهام لينكولن التي تنشط في شمال بحر العرب، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن "سي بي إس".
وكانت يو إس إس جيرالد فورد قد غادرت العمليات القتالية في مارس الماضي بعد اندلاع حريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.