تحول في موقف حماس.. استعداد لتسليم "آلاف البنادق"؟

أكد مسؤولان في حركة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية استعداد الحركة للتخلي عن آلاف البنادق الآلية وغيرها من عتاد والشرطية في .



وذكر المسؤولان أن الحركة مستعدة لنقل هذه الترسانة إلى اللجنة الإدارية المنبثقة عن "مجلس السلام"، وهو الهيئة الدولية التي يرأسها الرئيس الأميركي لإدارة شؤون غزة والإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار.



ويُشكل هذا الموقف تغيراً ملحوظاً عن خطاب حماس العلني الذي لطالما تمسك بالسلاح.



لكن الصحيفة أوضحت أن هذا لا يرتقي إلى مستوى "نزع السلاح الكامل" من القطاع، وهو مطلب إسرائيلي رئيسي وأحد أعمدة رؤية للقطاع التي تستبعد حماس من أي دور مستقبلي في الحكم.



ولدى سؤال المسؤولَين عما إذا كانت اللجنة ستتمكن من نزع أسلحة الجناح العسكري للحركة " القسام"، امتنعا عن تقديم جواب محدد. ويُقدّر خبراء أن ترسانة الجناح العسكري تفوق بأضعاف ما بحوزة قوى الأمن الداخلي، وتشمل عشرات آلاف القطع من البنادق وصواريخ مضادة للدروع.



وتزامنت هذه التصريحات مع مفاوضات جرت في القاهرة الأسبوع الماضي بين ممثلي حماس و"مجلس السلام"، حيث طالب المجلس بتسليم كامل السلاح مقابل انسحاب القوات والشروع بإعادة إعمار ما هدمته الحرب. (سكاي نيوز)



