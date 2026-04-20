وسط ضبابية المشهد.. باكستان تستعد لاستضافة جولة جديدة للمفاوضات الأميركية–الإيرانية

تستعد باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين وإيران، لاستضافة جولة مفاوضات مرتقبة بين الجانبين، في وقت لا يزال مصيرها غير محسوم حتى الآن.



وأفاد مصدران أمنيان باكستانيان لوكالة " " بأن طائرتي شحن أميركيتين من طراز "سي-17" هبطتا، الأحد، في قاعدة جوية داخل باكستان، محمّلتين بمعدات أمنية ومركبات، وذلك في إطار التحضيرات لوصول وفد أميركي يُتوقع أن يصل يوم الإثنين، برئاسة جي دي فانس.

بالتوازي، اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام آباد، شملت وقف حركة النقل العام والشاحنات الثقيلة، إلى جانب انتشار واسع لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية في مختلف المناطق.

كما جرى نصب أسلاك شائكة قرب فندق "سيرينا"، الذي استضاف محادثات سابقة قبل أيام، فيما طُلب من جميع النزلاء مغادرته.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز شكوك متزايدة حول فرص تحقيق أي تقدم في المفاوضات، في حال انعقادها، خصوصًا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وفرض قيود أمريكية على الموانئ .