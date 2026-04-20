Advertisement

بالفيديو: المارينز تستولي على سفينة إيرانية.. فهل ستتأثر الهدنة؟

20-04-2026 | 00:36
تزايدت المخاوف اليوم الاثنين من انهيار وشيك لاتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، غداة إعلان الولايات المتحدة احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار المضروب على موانئ البلاد، وتوعدت إيران بالانتقام.


وبدت مساعي إرساء سلام مستدام في المنطقة على أرضية هشة، بعد أن أكدت طهران رفضها المشاركة في جولة تفاوض ثانية كانت الإدارة الأميركية تأمل في عقدها قبل انتهاء مهلة الهدنة المقررة غداً الثلاثاء.

وتصاعدت حدة التوتر مع استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، وذلك بعد أيام قليلة من إعادة طهران فتح مضيق هرمز ثم إغلاقه مجدداً. وأعلن الجيش الأميركي الأحد إطلاق النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قبالة بندر عباس.

وكتب الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل: "لدينا الآن سيطرة كاملة على سفينتهم، ونتحقق مما هو موجود على متنها!".


"سننتقم"

في المقابل، قال الجيش الإيراني إن السفينة المستهدفة كانت آتية من الصين، وتوعد متحدث عسكري بأن "القوات الإيرانية سترد قريباً وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة".
وقال الجيش الإيراني، وفقا لما نقلته عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) في منشور عبر تطبيق "تيليغرام" - إن "الولايات المتحدة المعتدية، بانتهاكها لوقف إطلاق النار وممارستها لعمليات قطع الطرق البحرية، هاجمت سفينة تجارية إيرانية في مياه بحر عُمان".

وأضاف الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة دمرت معدات الملاحة الخاصة بالسفينة، ونشرت قوات عسكرية على سطحها، مما يُعد "تنفيذا فعليا لعمل عدواني ضدها".

واختتم المنشور: "إننا نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريبا وستنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي قام بها الجيش الأميركي". 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قال، الأحد، إن البحرية الأمريكية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني واستولت عليها بعد محاولتها اختراق الحصار البحري الأمريكي في خليج عُمان.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "اليوم، حاولت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني تُدعى "توسكا"، يبلغ طولها حوالي 900 قدم ووزنها يُقارب وزن حاملة طائرات، اختراق حصارنا البحري، ولم تكن محاولتها ناجحة".

وانعكس التوتر فوراً على الأسواق، إذ قفزت أسعار النفط وشهدت البورصات تقلبات حادة مع ترقب المتعاملين استمرار شلل حركة الملاحة في الخليج.

كما رفضت طهران رسمياً الدخول في محادثات جديدة، مستندةً إلى استمرار الحصار و"النبرة التهديدية" الأميركية و"المطالب المفرطة". وكتب النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف: "لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية وتوقع أمن مجاني للآخرين... الخيار واضح: إما سوق نفط حرة للجميع، أو المخاطرة بتكاليف باهظة للجميع".

"سندمر الجسور"

وكان ترامب قد لوح في تصريحات سابقة بأن بلاده "ستدمر كل الجسور ومحطات الطاقة" في إيران إذا لم ترضخ لشروطه. وقال إن مبعوثيه سيتوجهون إلى إسلام آباد مساء اليوم، قبيل انتهاء الهدنة.

غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض أوضح أن الوفد الأميركي سيرأسه نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي قاد الجولة التفاوضية الأولى، على أن يضم المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. لكن ترامب عاد ونفى في تصريحات لشبكتي "إيه بي سي نيوز" و"إم إس ناو" مشاركة فانس في الجولة الجديدة.

تحضير لمفاوضات قد لا تُعقد

ورغم الموقف الإيراني الرافض، بدت باكستان مستمرة في استعداداتها اللوجستية. وأفاد مصدران أمنيان بهبوط طائرتي شحن أميركيتين من طراز "سي-17" في قاعدة جوية بعد ظهر الأحد، تحملان معدات أمنية ومركبات لاستقبال الوفد.

وأوقفت السلطات المحلية في إسلام آباد حركة النقل العام والشاحنات، ونُصبت أسلاك شائكة قرب فندق "سيرينا" الذي استضاف محادثات الأسبوع الماضي، وطُلب من النزلاء مغادرته.

يُذكر أن الحرب، التي بلغت أسبوعها الثامن، أحدثت أشد صدمة لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ، مع إغلاق فعلي لمضيق هرمز وارتفاع حاد في أسعار النفط. (العربية)
Advertisement
